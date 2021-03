Grammy : Zayn Malik, le chanteur a accusé le processus de vote d’être corrompu

Pour Zayn Malik, les Grammy Awards sont corrompus. L’ancien chanteur des One Direction s’en est pris aux organisateurs de la fameuse cérémonie de remise de prix sur ses réseaux sociaux, déclarant :

«N*que tous les Grammy et les gens derrière. A moins de serrer des mains et d’envoyer des cadeaux, on n’est pas considéré pour les nominations. L’année prochaine je vous enverrai des confiseries.»

Les raisons de sa colère sont floues puisque le chanteur n’a sorti aucun projet musical éligible pour la cérémonie cette année. Qui plus est, son dernier album «Nobody Is Listening» n’a pas rencontré un fort succès dans les charts.

Récemment, bien d’autres artistes se sont plaints des Grammy Awards, notamment The Weeknd qui a accusé la cérémonie de corruption après que son album extrêmement populaire «After Hours» n’a reçu aucune nomination.

Le président de la Recording Academy (l’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement) Harvey Mason a toutefois souhaité mettre les choses au clair, répondant à The Weeknd en assurant qu’il n’y avait pas suffisamment de catégories pour honorer tous les artistes qui méritent d’être récompensés.

Nous comprenons que The Weeknd était déçu de ne pas recevoir de nomination» a-t-il déclaré dans un communiqué. «J’étais moi-même surpris et je comprends ce qu’il ressent. Sa musique cette année était excellente et sa contribution à la communauté musicale est admirable. Malheureusement, chaque année, il n’y a pas assez de catégories pour récompenser tous les artistes qui le méritent. Toutes les personnes nommées sont reconnues par l’académie pour leur excellence, et nous les félicitons tous.»

Par le passé, The Weeknd (de son vrai nom Abel Tesfaye) a remporté trois Grammys, dont celui de meilleur album contemporain pour ‘Starboy’ en 2018, ainsi que pour ‘Beauty Behind The Madness’ en 2016.