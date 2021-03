Grammy Awards : Justin Bieber a préféré avoir un rendez-vous amoureux avec sa femme

Les Grammys, non merci. Justin Bieber a remporté le trophée du meilleur duo country pour sa collaboration avec Dan + Shay sur le morceau «10,000 hours», toutefois la star a préféré passer la soirée auprès de son épouse Hailey plutôt que sur la scène du fameux évènement.

Une source a partagé avec Entertainment Tonight : «Justin et Hailey Bieber ont dîné à Sant’olina à Beverly Hills. Ils sont arrivés à environ 7h du soir, bras noués. Ils se sont assis à une table de six personnes qu’ils ont eu à eux tout seuls et se sont assis l’un à côté de l’autre du même côté. Ils tournaient le dos aux autres clients. Ils avaient l’air en forme et heureux. Quand ils sont partis, ils avaient à nouveau les bras noués.»

Justin a également été nommé dans la catégorie «Meilleur Album Pop» pour «Changes» mais a été battu par Dua Lipa et son album «Future Nostalgia». L’année dernière, le chanteur avait fait part de son mécontentement lorsque «Changes» était apparu dans la catégorie pop alors qu’il considérait cette oeuvre comme un disque R&B.

Il a déclaré sur Instagram : «Je suis flatté d’être reconnu et apprécié pour mon talent artistique. Je suis très méticuleux et intentionnel dans ma musique. Ceci étant dit, j’ai décidé de faire un album de R&B. Changes était et est un album de R&B. Il n’est pas reconnu comme un album de R&B, ce qui m’est très étrange.»

«Changes» est toutefois demeuré dans la catégorie pop malgré les protestations de l’artiste. Plus récemment, la star canadienne a dévoilé son tout nouvel album «Justice», lequel est composé de ses singles à succès «Holy» ou encore «Lonely».