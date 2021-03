Grammy Awards : Burna Boy claque ceux qui ont prié pour qu’il ne gagne pas

Le chanteur Burna Boy a jeté un coup d’œil à ses détracteurs quelques jours à peine après avoir remporté un prix aux 63e Grammy Awards.

Burna Boy, qui a perdu face à Angelique Kidjo lors de la dernière édition Grammy, a remporté la catégorie Meilleur album de musique mondiale avec son album Twice As Tall, battant Antibalas (FU Chronicles), Bebel Gilberto (Agora), Anoushka Shankar (Love Letters) et Tinariwen (Amadjar).

Dans une série de tweets partagés pour apprécier ses partisans, Burna Boy a raconté comment certaines personnes ont prié pour qu’il ne gagne pas.

Il a dit: «DIEU n’est certainement PAS UN HOMME. Je n’oublierai jamais combien d’entre vous ont prié pour que je ne gagne pas. Trop stupide pour comprendre que vous gagnez aussi si je gagne. Pas de souci, ce n’est que le début. Dieu est grand.

«Que Dieu bénisse tous / quiconque s’est tenu à mes côtés! Continuons à écrire l’histoire! «Chaque personne qui a travaillé sur le projet, mon équipe incroyable qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et mes OUTSIDERS !! Un grand amour toujours.»