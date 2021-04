Gigi Hadid : la star a mixé les deux grosse tendances coiffure du printemps !

Attention les yeux ! Gigi Hadid a encore frappé ! La top modèle s’est appropriée les deux tendances coiffure du printemps pour créer un nouveau look inédit. Et le résultat n’a laissé personne indifférent ! On vous montre…

Lundi, Gigi Hadid a fait craquer les fans de mode et de beauté en affichant un nouveau look très original sur sa page. En effet, la top s’est approprié deux tendances du moment pour créer une coiffure unique !

La jeune maman a craqué sur deux grosses tendances capillaires du printemps. En effet, la star est tombée sous le charme de la mode des « bubble braids », des petites nattes incontournables dans les années 2000.

Gigi Hadid est aussi fan des chevelures XXL très en vogue depuis plusieurs mois. Elle a donc décidé de mixer les deux tendances capillaires pour en faire une nouvelle coiffure très girly ! On adore !

La top modèle a gardé sa longue chevelure au naturel. Elle a ensuite réalisé 2 petites bubble braids de chaque côté de son visage. Le combo parfait pour ressembler aux icônes des années 2000 et mixer les deux modes du moment !

La coiffure de Gigi Hadid a très vite fait de nombreux adeptes sur la Toile. En effet, les internautes sont plus de 5 millions à liker son cliché sur Instagram. Incroyable !

Le look de It Girl a fait craquer de nombreuses jeunes femmes en manque d’inspiration. La tendance des bubble braid est d’ailleurs ultra facile à reproduire à la maison sans matériel. Il suffit de se munir de quelques élastiques et de les placer sur une mèche à quelques centimètres d’intervalle !

Encore une fois, Gigi Hadid prouve donc que l’on peut être tendance et féminine sans faire trop d’efforts ! Et sa coiffure tout droit venue des années 2000 risque de s’imposer comme un look incontournable cet été.