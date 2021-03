Georgina Rodriguez vs Antonela Rocuzzo : sont-ils en concurrence les uns avec les autres?

Antonela Rocuzzo et Georgina Rodriguez sont deux des femmes les plus importantes du monde du football, à cause de ses maris.

Antonela Roccuzzo et Georgina Rodríguez sont les épouses des deux meilleurs footballeurs du monde: Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, respectivement. Coïncidence, ou pas, ce sont deux grandes célébrités des réseaux sociaux, et tout indique que comme avec leurs partenaires, ils se font également concurrence. Ce ne sera pas sur un terrain de jeu, mais dans le monde de la virtualité, dans lequel ils se démarquent.

Nonobstant ce qui précède, au-delà des réseaux sociaux, les deux partagent leur ascendance. Tous deux sont nés en Argentine. Antonela, ainsi que Lionel, sont nées et ont vécu jusqu’à leur adolescence dans la ville de Rosario, à Santa Fe.

Quant à Georgina, originaire de Buenos Aires, elle a rapidement quitté le pays pour s’installer sur le sol européen, d’où sa mère était originaire, et est allé vivre en Espagne. Là, il a rencontré Cristiano Ronaldo, lors de son séjour au Real Madrid.

Épouses de deux des acteurs les plus importants du monde, elles sont également devenues des femmes célèbres à elles seules, notamment sur leurs réseaux sociaux. Malgré le fait que leurs maris ont plus de cent millions de followers, et qu’ils n’en ont même pas un quart, ils ont d’innombrables fans attentifs à tout ce qu’ils publient.

La vérité est que la «guerre» est gagnée par le couple Cristiano et Georgina. Ronaldo, qui rivalise directement avec Messi, surpasse de loin le footballeur argentin en suiveurs. Le Portugais a 253 millions, contre les 177 que possède le footballeur barcelonais.

La même chose se répète chez les dames, où Georgina prédomine, avec une différence considérablement plus petite. Rodriguez compte 23 millions de fans attentifs, tandis qu’Antonela est à la traîne avec 13.

Est-ce vraiment une compétition ou juste une comparaison?

Malgré le différend susmentionné, il convient de noter que les deux sont de grands couples et ont formé de belles familles. Dans le cas des deux Argentins, ils vivent à Barcelone avec leurs trois enfants, et sur la base de la fusion argentine-portugaise, ils font de même à Turin avec leurs 4 enfants.

La lutte des égos existe et commence depuis des temps immémoriaux. Cela peut être un cas de plus parmi tant d’autres qui se sont répétés à travers l’histoire, ou simplement une comparaison entre deux des femmes les plus importantes du monde du football.