Georgina Rodríguez : de serveuse à influenceuse et petite amie de Cristiano Ronaldo, le scénario parfait pour Netflix

Moins d’une semaine après que Jennifer Lopez et Alex Rodriguez aient décidé d’annuler leurs fiançailles et d’être simplement «amis», l’icône des Yankees a été repérée pour la première fois après la scission.

C’était «de retour au travail» pour Alex Rodriguez dimanche 18 avril. L’icône de la MLB a été vue pour la première fois depuis que lui et Jennifer Lopez ont confirmé leur séparation, et si Alex, 45 ans, était désemparé à la fin de ses fiançailles, J’ai gardé ces sentiments secrets.

Le champion des World Series portait une paire de lunettes de soleil et un masque facial en descendant d’un avion privé à Hartford, dans le Connecticut. Alex Rodriguez se dirigeait apparemment vers le studio voisin d’ESPN car il fait partie de l’équipe de diffusion de la société pour Sunday Night Baseball.

Il semble que le monde du sport ne s’arrête pas au chagrin de personne, même si cet homme est une icône des All-Star et des Yankees de New York à 14 reprises. Après des semaines de spéculation sur le fait que leur amour n’était plus, Jennifer Lopez, 51 ans, et Alex Rodriguez ont publié une déclaration confirmant leur séparation le 15 avril.

«Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et avons hâte de le rester», a déclaré le couple désormais ancien à l’émission TODAY. J.Lo et A-Rod ont également déclaré qu’ils «continueraient à travailler ensemble et à se soutenir mutuellement sur nos entreprises et nos projets communs» et que, malgré la fin de leur engagement, ils «se souhaitent le meilleur l’un pour l’autre et l’un pour l’autre. enfants.»

Chronologie de la relation A-Rod et J.Lo

Alex et Jennifer ont commencé à sortir ensemble en 2017, et cela semblait être un match fait au paradis – ou, du moins, dans le Bronx. A-Rod a posé la question en mars 2019, et le couple était sur le point de se marier en 2020, mais COVID-19 a sabordé ces plans.

À la mi-mars 2021, il y a eu un rapport selon lequel le couple avait décidé de démissionner. Dans un premier temps, J.Lo et A-Rod ont dénoncé ce rapport, affirmant qu’ils «travaillaient sur certaines choses». Interrogés par les journalistes, Alex Rodriguez a dit qu’il n’était «pas célibataire», et Jennifer Lopez s’est moqué des rapports de leur rupture en ligne.

Cependant, un mois plus tard, le couple a pensé qu’ils étaient meilleurs en tant qu’amis que fiancés. Quelques jours avant le retour au travail d’A-Rod, J.Lo aurait fait sensation lorsqu’elle aurait «aimé» un post Instagram qui disait:

«Ne les laissez pas vous manipuler. Combien de fois vous a-t-on dit ‘Je t’aime’ par quelqu’un qui a continué à te traiter comme de la merde?» Le «like» de J.Lo du poste a disparu peu de temps après.