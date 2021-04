Game of Thrones. George R.R. Martin a confirmé cette grande nouvelle

La fameuse série Game of Thrones, elle-même adaptée des livres éponymes écrits par George R.R. Martin, va bientôt avoir droit à une version scénique.

L’auteur de la célèbre saga, qui a collaboré avec les producteurs Simon Painter et Tim Lawson pour ce projet mais aussi avec le dramaturge Duncan MacMillan, a lui-même confirmé que son oeuvre serait adaptée pour les planches dans un communiqué.

On peut y lire : «Les graines de la guerre sont souvent semées en temps de paix. Peu de gens à Westeros savaient quel carnage arriverait lorsque les grands comme les petits se sont réunis à Harrenhal pour regarder les meilleurs chevaliers du royaume s’affronter dans un grand tournoi, pendant l’Année du faux printemps. C’est un tournoi souvent mentionné dans le Game of Thrones de HBO, et dans mes romans, A Song of Ice & Fire… Et maintenant, enfin, nous pouvons raconter toute l’histoire… sur scène. Une équipe incroyable a été réunie pour raconter cette histoire, à commencer par les producteurs Simon Painter, Tim Lawson et Jonathan Sanford. Leur connaissance et leur amour de mon monde et de mes personnages m’ont impressionné dès le début, et leurs projets pour cette production m’ont époustouflé depuis que nous nous sommes rencontrés. Dominic Cooke, notre directeur, est un ancien directeur artistique du Royal Court Theatre de Londres, qui a présenté des drames de Shakespeare sur la guerre des Deux-Roses à la télévision, et notre dramaturge, Duncan Macmillan, a déjà adapté George Orwell et Henrik Ibsen, entre autres.»

Clairement ravi à l’idée d’adapter son oeuvre pour la scène, l’auteur a poursuivi : «Travailler avec eux a été un plaisir, et j’ai hâte que notre collaboration reprenne. Notre rêve est d’amener Westeros à Broadway, dans le West End, en Australie… et enfin sur une scène près de chez vous. Ce devrait être spectaculaire.»