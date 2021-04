Gal Gadot : elle est revenue sur l’aventure «Wonder Woman» déjà disponible à l’achat en format digital

Gal Gadot est revenue sur l’aventure «Wonder Woman» dans les colonnes du Parisien, révélant que ce second volet également réalisé par Patty Jenkins était, à ses yeux, encore plus audacieux que le précédent.

«Le film est beaucoup plus ambitieux, à tout point de vue: récit plus complexe, moins d’effets spéciaux mais plus de scènes d’actions et de cascades…» a-t-elle déclaré. «Ça a représenté davantage de travail, on a tourné durant huit mois, dans cinq pays différents au lieu de deux comme pour le précédent.»

La star affirme aussi que le tournage a été plus périlleux que pour le premier volet, poursuivant : «Une seule scène, une poursuite sur une route, a nécessité deux semaines de tournage intensif. C’était très physique mais ça valait le coup. Et puis, nous pouvions compter les uns sur les autres avec tous les comédiens et les techniciens: la Team Wonder Woman, c’est comme une grande famille, qui a eu huit mois pour resserrer les liens.»

Gal Gadot a également évoqué le fait que le film n’a pas eu droit à une avant-première traditionnelle à cause de la crise sanitaire, déclarant : «Ren n’est plus important que la santé. Si les salles doivent être fermées et les films repoussés ç cause du Covid, on ne peut rien y faire.»

«Wonder Woman 1984» se déroule 70 longues années après les évènements du premier opus et on y retrouve Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor, la comédienne Kristen Wiig dans le rôle de la méchante Cheetah, Pedro Pascal dans le rôle de Maxwell Lord, mais aussi Robin Wright qui a repris le rôle de la guerrière Amazone Antiope.