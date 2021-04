Gaël Monfils et Elina Svitolina ont annoncé leur fiançailles, deux mois après leur rupture !

Leur break n’aura pas duré très longtemps. Le samedi 20 février, c’est un Gaël Monfils au bout du rouleau qui informait ses abonnés de sa rupture avec sa championne de petite-amie, la charmante Elina Svitolina.

«Nous sommes juste deux meilleurs amis qui réalisent qu’il est temps de prendre un peu de distance et s’aider l’un l’autre à vivre la vie la plus joyeuse et accomplie possible», écrivait le tennisman français sur son compte Instagram, peiné par cette décision.

Cela faisait en effet quelques semaines que quelque chose ne tournait pas rond, le «titi» parisien s’effondrant en conférence de presse à l’issue de son élimination à l’Open d’Australie. Son petit moral impactait ses performances sur le court et «La Monf» n’était que l’ombre de celui qui, en 2020, avait réalisé son meilleur début de saison en carrière.

Un mariage en juillet dans les tuyaux ?

Mais les deux tourtereaux sont revenus sur cette décision abrupte et ont remis le couvert en ce début de mois d’avril. Laissant ses raquettes de côté, Gaël Monfils a pris du temps pour trouver la solution idoine à ses maux du moment. Et il faut croire qu’elle porte le nom de Svitolina, le couple s’accordant un road-trip pour rallumer la flamme.

Une escapade dans les Alpes synonyme de voyage de fiançailles puisque le coéquipier de Benoît Paire a passé la bague au doigt de l’Ukrainienne. Tous les deux ont officialisé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux respectifs, redonnant même vie à leur compte Instagram commun, G.E.M.S. life – comme Gaël-Elina-Monfils-Svitolina.

Amis, fans et acolytes du circuit ont félicité les deux amoureux, qui leur ont donné rendez-vous en juillet prochain avec le mystérieux hashtag #July2021. Un mariage pour célébrer la victoire de l’un d’entre eux à Roland Garros ne serait pas pour nous déplaire.

Avec Voici.fr