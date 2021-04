Football  : 12 clubs européens officialisent la création d’une «Super Ligue»

Comme c’était pressenti depuis les révélations du New York Times, le projet de création d’une Superligue européenne a bien été officialisé par ses douze membres fondateurs tard dimanche soir.

Vouée à supplanter la Ligue des champions, cette compétition pourrait débuter dès 2022, en dépit des menaces brandies par l’UEFA d’exclure de toutes compétitions continentales et domestiques les équipes dissidentes et leurs joueurs.

«Douze des clubs européens les plus importants annoncent avoir conclu un accord pour la création d’une nouvelle compétition, The Super League, gouvernée par ses clubs fondateurs. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham se sont unis en tant que clubs fondateurs», peut-on lire dans un communiqué, qui précise que les clubs fondateur recevront «un versement en une fois de l’ordre de 3,5 milliards d’euros.»