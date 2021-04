Florentino Pérez détruit l’UEFA et défend la Super League avec un message stimulant

Le président de la FIFA a réaffirmé le rejet de la Super Ligue européenne et a averti les clubs: «Ils sont à l’intérieur ou à l’extérieur, laissons chacun réfléchir».

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé mardi le refus ferme de l’organisation de la création de la Super League et a montré son plein soutien au football européen et à l’UEFA lors du Congrès ordinaire qui s’est tenu à Montreaux (Suisse).

«La FIFA est une organisation bâtie sur les valeurs du sport et ne peut que désapprouver fortement la création de la Super League, qui est un atelier fermé et une rupture avec les institutions actuelles, avec les ligues, avec les associations et avec l’UEFA. Permettez-moi Le soutien total de la FIFA au football européen et à l’UEFA», a-t-il déclaré.

Infantino a décrit le modèle du football européen comme un succès et a évoqué son obligation et celle de toutes les personnes présentes de le protéger avec «responsabilité, solidarité et dans l’intérêt du football national, européen et mondial».

«Mon défi en tant que président est de protéger cela, les compétitions de clubs, les équipes nationales … Si certains choisissent de suivre leur propre chemin, nous devons les laisser partir avec les conséquences de leur choix, ils en sont responsables. Ils sont à l’intérieur ou à l’extérieur. , chacun pense», a-t-il ajouté.

Il a également souligné que l’UEFA et la FIFA «sont des organisations démocratiques et ouvertes», dans lesquelles «tout le monde peut s’exprimer, faire des propositions qui peuvent être prises en compte mais toujours dans le respect des institutions, des ligues, des associations, de l’histoire et de la passion de nombreuses personnes de partout dans le monde.»

«Le football est un espoir et notre responsabilité est de faire de l’espoir une réalité, mais toujours avec respect, et d’agir avec responsabilité, solidarité et dans l’intérêt du football national, européen et mondial», a-t-il insisté.