Facebook et Google investissent dans des câbles entre l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique

Les géants américains d’internet Facebook et Google ont annoncé lundi qu’ils comptaient investir dans de nouveaux câbles sous-marins pour le transit de données reliant l’Amérique du Nord à Singapour et l’Indonésie.

Facebook va collaborer avec des partenaires régionaux et mondiaux sur deux projets, intitulés Echo et Bifrost, tandis que Google a seulement confirmé son investissement dans Echo.

Selon Facebook, ces câbles, qui doivent connecter la côte ouest des Etats-Unis aux deux pays d’Asie du sud-est en traversant l’océan Pacifique et la mer de Java et en passant par l’île de Guam, vont augmenter de 70% la capacité totale du transfert des données transpacifiques.

«Autour du globe, la pandémie de Covid-19 a renforcé la nécessité d’un accès fiable à internet», soulignent lundi dans un article de blog Kevin Salvadori et Nico Roehrich, responsables des investissements réseaux chez Facebook. «Echo et Bifrost vont aider des centaines de millions de personnes et des millions d’entreprises à se développer encore plus», ajoutent-ils.

Echo opérationnel en 2023

Bikash Koley, vice-président des réseaux internationaux chez Google Cloud, indique pour sa part que «l’itinéraire transpacifique unique (d’Echo, ndlr) vers l’Asie du sud-est permettra de contourner les chemins traditionnels pleins à craquer au nord». Echo devrait être opérationnel en 2023 et Bifrost est prévu pour 2024.

Début mars, Facebook et Google avaient décidé d’interrompre leurs démarches pour la construction d’un câble sous-marin qui aurait dû relier la Californie et Hong Kong, à cause des tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Le ministère américain de la Justice avait auparavant recommandé que ce câble sous-marin transpacifique contourne Hong Kong.

Pour la construction des deux nouveaux câbles, Facebook a dit travailler avec les entreprises indonésiennes Telin et XL Axiata ainsi qu’avec le groupe Keppel, basé à Singapour.

