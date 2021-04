Erling Haaland : de Barcelone à Madrid sans escale

Nouvelles importantes concernant l’avenir de l’attaquant norvégien

Après avoir été considéré comme Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland, et le père du joueur norvégien sont arrivés à Barcelone pour rencontrer le président du club Blaugrana, Joan Laporta, tous deux sont dans l’après-midi de ce jeudi saint à Madrid pour rencontrer la direction du Real Madrid. La nouvelle a surpris tout le monde, car personne n’avait en tête cette importante réunion.

Comme l’a rapporté Manolo Lama dans la newsletter Cadena Cope à 17 heures, Raiola et le père du joueur sont arrivés en début d’après-midi – vers 14 heures, ils ont atterri à l’aéroport de Madrid-Barajas -, avec l’intention de rencontrer le président blanc, Florentino Pérez.

Rencontre qui a débuté à 16h00 et est purement informative, comme l’a avancé Manolo Lama. L’équipe blanche veut connaître la situation que traverse la star norvégienne au Borussia Dortmund, tandis que Raiola et le père du joueur veulent connaître la disposition du Real Madrid pour pouvoir signer l’attaquant.

Comme rapporté par Manolo Lama, Mino Raiola et le père de Haaland prévoient de quitter l’Espagne pour l’Allemagne vers 18h00.N’oublions pas que le matin, l’agent et le père du joueur se sont rendus à Barcelone pour connaître également la situation et la disposition. du club Blaugrana.