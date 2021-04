En moins d’un an, Meghan et Harry ont appelé la police 9 fois, pourquoi?

La nouvelle vie de Meghan Markle et du prince Harry en Californie n’a pas fini de leur offrir la tranquillité et l’intimité qui ont tant pesé dans leur décision d’abandonner leurs fonctions de membres actifs de la Couronne britannique, puisque l’examen des médias a également été ajouté aux maux de tête pour votre sécurité.

Selon les documents officiels du département du shérif de Santa Barbara, qui ont maintenant été rendus publics, les agents ont répondu à neuf appels passés depuis le domicile du toujours duc et de la duchesse de Sussex à Montecito.

Les appels ont été lancés pour diverses raisons, de l’activation du système d’alarme installé sur la propriété à la possibilité qu’un crime ait été commis. Ce n’est qu’au mois de juillet de l’année dernière que la présence de la police a été demandée à quatre reprises et toujours aux petites heures du matin.

L’une des plus grandes frayeurs dont Meghan Markle et le prince Harry ont souffert a eu lieu récemment, le 24 décembre 2020, lorsqu’ils ont alerté la présence éventuelle d’un intrus, mais apparemment, l’appel n’a pas été plus grand à cette occasion.

La police est rentrée chez elle le 26 décembre, deux jours plus tard, pour un crime contre les biens, et un homme de 37 ans a été arrêté pour intrusion puis relâché. La dernière fois que le duc et la duchesse de Sussex se sont tournés vers les autorités, c’était le 16 février.

Entretien d’Oprah

C’était quelques semaines avant la diffusion de leur interview controversée d’Oprah alors que le prince Philip était malade, car elle avait déclenché une alarme chez elle. Tout au long de la conversation avec le célèbre présentateur, le petit-fils d’Elizabeth II a avoué qu’il payait de sa poche le dispositif de sécurité.

Il a installé ce système de sécurité pour le protéger, lui et sa femme et son fils, Archie Harrison, car la famille royale britannique a retiré les gardes du corps auxquels ils avaient droit en tant que membres royaux jusqu’au moment où ils ont décidé de quitter leur rôle institutionnel, laissant le Château de Windsor, Royaume-Uni et Kate Middleton loin derrière.

Maintenant, Rachel Meghan Markle veut se sentir plus en sécurité que jamais car elle est de nouveau enceinte, pour une petite fille! L’actrice biraciale de 39 ans de Los Angeles a eu des problèmes avec sa course dans le passé avec la Couronne britannique, nous savons donc qu’elle ne reviendra pas là-bas. redevenir membres royaux, même s’ils lui offraient mille gardes du corps.