En Espagne, le Barça reçoit de mauvaises nouvelles

La nouvelle intervention à laquelle le Brésilien Coutinho a subi, en l’absence de confirmation officielle, rend pratiquement impossible pour lui d’être à nouveau présent dans un match de Barcelone cette saison.

Il est pratiquement improbable que nous voyions à nouveau Philippe Coutinho cette saison porter le maillot du Barça lors d’un match officiel. Après sa visite au Qatar pour y subir une exploration et une intervention ultérieure pour sa blessure au ménisque externe du genou gauche, le portail SPORT a consulté le traumatologue sportif Juanjo López Martínez.

Le Dr López Martínez, en attente d’une partie officielle du club (qui ne commente toujours pas comme auparavant avec Ansu Fati et Piqué), a mis sur la table les deux scénarios qui existent après que Philippe ait été soumis à une intervention le 2 janvier. et l’évolution n’a pas été comme prévu.

En ce qui concerne les informations publiées par ‘Esport 3’, dans lesquelles il est rapporté que le joueur est retourné en salle d’opération en raison d’un kyste dans le même genou endommagé qui causait une fuite de liquide synovial et, par conséquent, un gonflement, nous dit que «le kyste survient à la suite de la lésion du ménisque. Ils n’opèrent pas sur le kyste, ils opèrent sur le ménisque parce que le ménisque déchiré produit du liquide et le liquide peut s’accumuler sous la forme d’un kyste.»

Minimum 2 mois pour revenir à la formation

Coutinho a été appelé à réapparaître plus ou moins aux dates du classique le 10 avril. À cette date, plus de trois mois se seront écoulés depuis l’opération. Mais l’évolution n’a pas été du tout comme prévu et ces complications, comme nous l’avons dit, l’empêcheront de jouer à nouveau un match officiel cette année.

Dans les cas les plus optimistes, il pourrait être sur l’herbe dans 6-7 semaines. Cela signifie au moins deux mois pour se mettre à niveau. Nous partons fin mai. Avec l’intention du club de gagner de l’argent avec lui en été et puisqu’il n’y aura ni besoin ni urgence pour le grand état de l’équipe de revenir le plus tôt possible, adieu à la saison.

Deux scénarios possibles (un plus probablement)

Le Dr López Martínez met en tête les deux scénarios possibles pour expliquer cette nouvelle intervention: «En l’absence de confirmation officielle du type de chirurgie pratiquée, s’il s’agit d’un nouveau remodelage du ménisque en 6/7 semaines, il pourrait retour à la formation. Tout ce qui passe par la salle d’opération allonge tout. S’il s’agissait d’un simple remodelage d’une anomalie qu’ils ont vue dans l’examen, cela pourrait être quelque chose de simple. Mais bien sûr, c’est un synonyme minimum de ce terme qui nous avons mentionné».

«Le scénario B est que vous avez un certain inconfort et que vous avez subi une arthroscopie de révision, qu’ils ont remis la caméra pour vérifier. Il se peut que du liquide se forme ou qu’une nouvelle déchirure du ménisque se soit produite, l’option certainement plus pessimiste. La chose normale est que c’était le premier scénario. Après une arthroscopie, vous pouvez subir des AVC répétés et former du liquide et vous avez besoin d’un nettoyage, d’un remodelage méniscal. Ce serait normal.»

Dans le cas de blessures au ménisque externe, contrairement à l’intérieur, les joueurs sont déjà avertis qu’il peut y avoir des complications. Dans le cas de Philippe, il reste à voir s’il pourrait atteindre cette Copa América qui se tient au quartier général commun (Argentine et Colombie) à partir du 13 juin.

Ce serait très juste, mais s’il est confirmé que Coutinho est un simple remodelage, il ne serait pas déraisonnable de penser qu’il pourrait rejoindre le «canarinha» à la fin du mois de mai.