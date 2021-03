Emmanuel Macron : cette date butoir annoncée comme «un cap» par le président

Alors que les beaux jours reviennent, l’hypothèse d’un nouveau confinement strict est évoquée. Emmanuel Macron envisage une prise de parole ce mercredi 31 mars. Mais si le regain de l’épidémie ne présage rien de bon, le président garde une date bien précise comme objectif.

Il y a plus d’un an maintenant, les Français vivaient leur tout premier confinement. Un enfermement strict durant lequel les déplacements étaient limités à l’essentiel. Le deuxième confinement, plus souple, imposé en novembre, a également porté ses fruits. Mais ceux qui pensaient qu’il serait le dernier déchantent.

A l’heure où les cas se font de plus en plus nombreux et où les services de réanimation sont en saturation, de nouvelles mesures sanitaires s’imposent. Parmi les idées mises sur la table, la fermeture des écoles et un reconfinement strict. Emmanuel Macron envisagerait même une prise de parole ce mercredi 31 mars.

Un discours qui, s’il est confirmé, ne présage rien de bon. Jusqu’à présent, c’est le président de la République en personne qui se chargeait d’annoncer les confinements à ses concitoyens. Son allocution sera-t-elle actée ou le gouvernement se laissera-t-il encore le temps pour durcir les mesures face à l’épidémie de coronavirus ?

Le 20 avril en ligne de mire

Dans les colonnes de Libération, on apprend notamment que pour le chef d’Etat et ses soutiens, «il est urgent d’attendre» les retombées des confinements imposés dans plusieurs régions le 18 mars dernier, mais surtout celles de la campagne de vaccination accélérée au cours des dernières semaines avec l’ouverture de vaccinodromes.

Malheureusement, ces avancées ne semblent pas être suffisantes pour empêcher de nouvelles mesures drastiques. En attendant, la pression monte dans les hôpitaux. «Là, on déprogramme les opérations non-Covid dans la mesure du raisonnable mais à partir du moment où les soignants auraient à faire un tri des malades, d’autres décisions seraient prises», assure un conseiller de l’exécutif dans Libération.

Cette échéance pourrait arriver plus vite que prévu. Pour soulager les consciences et redonner un semblant d’espoir, on apprend également qu’une date butoir a été fixée comme objectif : «Dans les couloirs des ministères, les équipes répètent qu’il faut tenir entre quinze jours et un mois, le temps que les laboratoires honorent d’importantes commandes.

Une échéance qui correspond à la vaccination des 10 millions de Français les plus vulnérables promise par l’éxécutif entre maintenant et le 20 avril, date à laquelle on passera un cap, selon Macron», indique le quotidien. 20 avril, le (vrai) début de la fin ?

