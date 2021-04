Emma Watson et Rupert Grint s’embrassent dans Harry Potter, et d’autres des pires baisers à l’écran de tous les temps

Les baisers dans les films semblent toujours être mignons, mais parfois ce n’est pas le cas de les filmer. Découvrez-en quelques exemples!

Emma Watson et Rupert Grint dans Harry Potter et les reliques de la mort

C’était sept films et demi, et dix ans à venir quand Emma Watson et Rupert Grint, qui étaient les meilleurs amis en dehors du tournage de la série Harry Potter, ont finalement été invités à s’embrasser.

Et bien qu’Emma Watson ait conclu après le baiser que «il embrasse vraiment bien», la préparation du premier baiser d’Hermione et de Ron était un peu gênante. «Je ne regarde jamais en arrière cette scène», a déclaré Rupert Grint.

«Je connais Emma depuis qu’elle a littéralement neuf ans et nous avons eu cette relation très frère-sœur. C’était juste très surréaliste», a-t-il ajouté.

Liam Hemsworth et Jennifer Lawrence dans The Hunger Games

Apparemment, Jennifer Lawrence a un sens de l’humour un peu effronté et a décidé de manger de l’ail et du thon avant de filmer des scènes de baisers avec Liam Hemsworth – juste pour jouer avec lui. Pouvez-vous imaginer avoir la chance d’embrasser Liam Hemsworth et de le rendre mauvais … exprès?

Dans une interview sur le Tonight Show avec Jimmy Fallon, Liam Hemsworth a révélé que filmer des scènes de baisers avec Lawrence était la partie la plus inconfortable du tournage. «Chaque fois que je devais embrasser Jennifer, c’était assez inconfortable,» commença-t-il.

«Quand tu regardes à l’extérieur, ça a l’air d’une belle photo, c’est une de mes meilleures amies je l’aime, mais si nous avions une scène de baisers, elle se ferait un devoir de manger de l’ail ou du thon ou quelque chose de dégoûtant, «J’ai continué.

«Puis juste avant la scène, elle disait: ‘Ouais, j’avais du thon ou j’avais de l’ail et je ne me suis pas brossé les dents’ et je dirais: ‘Fantastique, j’ai hâte d’y aller et de goûter Article.’»

Reese Witherspoon et Robert Pattinson dans Water for Elephants

Vous pouvez vous attendre à un baiser époustouflant de la part de deux des plus belles célébrités que nous connaissons. Mais Reese Witherspoon affirme que son baiser avec Robert Pattinson lors du tournage de Water for Elephants n’était pas aussi rêveur qu’elle (ou nous) l’avions imaginé.

«Je vais dire que c’est un peu décevant. J’étais un peu déçue. Ce n’était pas sexy», a-t-elle déclaré au magazine In Touch. «Rob a peut-être eu le rhume le plus hideux et le plus horrible de toutes les co-stars avec lesquelles j’ai jamais eu à faire une scène d’amour de toute ma vie», a-t-elle ajouté.

«Il reniflait et sniffait littéralement à chaque seconde – et ce n’était pas attrayant. Je parle vert, contagieux, dégoûtant. Je ne plaisante pas!» Robert Pattinson a confirmé plus tard son histoire dans une interview avec MTV.

Il a expliqué: «Je le faisais quand j’ai eu un très gros rhume, mon nez coule partout, et c’était dans l’une des scènes de photographie supplémentaires, et Reese avait cette perruque, et littéralement, je m’essuyais nez sur sa perruque.»