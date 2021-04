Emma Stone : la star a accueilli son premier enfant avec son mari Dave McCary

Emma Stone et son époux Dave McCary ont accueilli leur premier enfant en début de mois et des sources ont désormais révélé que l’actrice de «La La Land» ne pourrait pas être plus heureuse d’entrer dans ce nouveau chapitre de sa vie.

Un informateur a déclaré au magazine People : «Emma est très excitée suite à la naissance du bébé. Elle reste discrète mais elle se porte à merveille. Elle a toujours un grand sourire lorsqu’elle est avec Dave. (…) Emma et Dave ont un mariage fabuleux et voulaient tous les deux un enfant. Ils sont très humbles et discrets, et ils ont toujours voulu fonder une famille. Emma est proche de sa famille et de ses meilleurs amis mais elle n’est pas du genre à se vanter de sa vie personnelle. Dave respecte ça et il est pareil. Ils ont une belle vie ensemble et se soutiennent l’un l’autre.»

La source a ajouté que l’actrice souhaitait poursuivre sa carrière et jongler entre sa vie professionnelle et sa vie de maman, confiant : «Elle adore son travail et elle sait qu’elle pourra gérer les deux. C’est une personne talentueuse sous tous les angles.»

Emma et Dave sont restés très discrets au sujet de leur bambin, y compris durant la grossesse d’Emma.

Une source avait toutefois partagé avec US Weekly : «Elle semble très heureuse et très enthousiaste à l’idée de devenir mère… Elle est belle, elle a l’air en bonne santé, elle est rayonnante… Elle reste toujours active et fait son sport quotidien.»

En novembre 2020, Emma avait déjà évoqué la possibilité de devenir maman, partageant avec Entertainment Tonight qu’elle n’était pas contre l’idée de fonder une famille dans un avenir proche.

La star avait déclaré dans le cadre de la promotion du film ‘Les Croods 2 : une nouvelle ère’ : «Je me sens plutôt bien à l’idée de créer ma propre tribu. Bien que je ne pense pas que ma tribu sera aussi physiquement capable que les Croods… Ils sont assez difficiles et tumultueux et je ne sais pas si ma tribu serait aussi difficile et tumultueuse.»