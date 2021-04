Eminem : le rappeur américain dit qu’il a perdu 600 $ sur une cassette Nas «Illmatic» non ouverte

En 2017, lorsque Shawn Carter est devenu le premier rappeur intronisé au Songwriters Hall of Fame, c’était le 44e POTUS là-bas à prononcer le discours d’introduction.

«Nous savons ce que c’est que de ne pas avoir de père dans les parages», a déclaré Obama via une diffusion à distance. «Nous savons ce que c’est de ne pas venir de beaucoup et de connaître des gens qui n’ont pas eu les mêmes pauses que nous. Nous essayons donc d’ouvrir la porte des opportunités afin que ceux qui viennent derrière nous réussissent un peu plus facilement.»

Un profil d’août 2020 sur CNN intitulé «Beyoncé, Jay-Z et les Obama: à l’intérieur d’une amitié» a également permis de montrer comment les deux entrepreneurs noirs ont battu toutes les chances en Amérique.

Vendredi 2 avril, Barack Obama a de nouveau pu sortir sa veste réservée aux membres JAY-Z en discutant de l’un de ses morceaux préférés de Hov. Tout en répondant aux questions réunies pour booster son podcast Spotify Renegades: Born In The USA avec Bruce Springsteen, Complex a demandé s’il y avait un couplet de rap particulier qu’il pourrait cracher du haut de la tête.

Tout en refusant de faire du rap (et en évitant probablement la damnation éternelle des mèmes), il a cité un verset de la chanson de 2003 de JAY-Z, «My 1st Song», comme source d’inspiration pour continuer à pousser lors de sa première course présidentielle en 2008.

«J’ai mentionné quelques chansons qui, même lorsque je me présentais à la présidence, ont souvent été diffusées sur mon iPod», a-t-il déclaré, rappelant l’époque historique où il est devenu le premier président noir du pays.

«L’un d’eux était ‘My 1st Song’ de Jay-Z, qui est une chanson que j’aime parce qu’elle parle de la lutte pour essayer de la faire. Et parfois, vous devez recourir à de fausses bravades et à bousculer vos insécurités et lorsque je me présentais à la présidence, évidemment, à ce moment-là, je ne savais pas si j’allais y arriver.

Le disque est apparu sur The Black Album de JAY-Z et était initialement destiné à être le chant du cygne de sa carrière, ayant accepté le poste de président de Def Jam en 2004 (plus de ces parallèles susmentionnés en jeu).

C’est une série de barreaux en particulier qui a amené le futur commandant en chef à adopter un nouvel état d’esprit à l’approche des derniers jours de l’épuisante campagne électorale.

«Il y a une ligne là-dedans,» Traitez mon premier comme mon dernier et mon dernier comme mon premier et ma soif est la même que lorsque je suis venu», a poursuivi Obama.

«Et en fait, j’ai continué à écouter cette chanson pendant la présidence parce que c’était un rappel que – même quand vous y arriviez – avoir un peu l’impression d’avoir toujours faim, de devoir travailler dur, de prouver quelque chose, c’est ce qui continue de vous propulser vers l’avant. Mais je ne vais toujours pas le rapper.

Bien que JAY-Z ait sorti de nombreux projets depuis sa sortie, The Black Album a engendré les singles à succès du Billboard, «99 Problems», «Dirt off Your Shoulder» et «Change Clothes», a inspiré plusieurs albums de remix notables et a été certifié 3x platine par la Recording Industry Association of America.