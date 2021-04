Emily Ratajkowski : le mannequin américain partage des photos inédites de son enfant

Emily Ratajkowski est fan de son bébé. La jolie mannequin a partagé des photos inédites du nouveau-né sur son compte Instagram. Et ses followers sont littéralement sous le charme.

Ce week-end, vos people préférés ont été nombreux à se réunir pour Pâques. La fête religieuse est très célébrée outre-Atlantique, et Emily Ratajkowski n’allait pas manquer une occasion de se réunir avec ses proches.

Sur les réseaux sociaux, le top-model a partagé à sa communauté des photos inédites de son bébé. Sur un premier cliché, la jeune femme prend son cou en photo.

La jeune femme porte un collier sur lequel on lit «mama», que l’on traduit donc par maman. La jeune femme porte un second collier sur lequel on peut lire Sylvester. Un joli clin d’œil à son fils, qu’elle a appelée

Et ce n’est pas la seule photo postée par la femme de Sebastian Bear-McClard. Sur une autre photo, la jeune femme donne donc le lait à son adorable bébé.

Emily Ratajkowski qui donc a choisi d’allaiter son enfant, a partagé une photo de son fils en train de téter le sein de sa maman. Un tendre cliché qui a ému la toile.

Sur une troisième photo, on voit le bébé dormir dans son lit. Emily Ratajkowski ne souhaitant pas dévoiler le visage de son bébé, s’est donc limitée à photographier uniquement le bas de son corps. «Mon lapin.», a-t-elle écrit en guise de légende sur Instagram.

Le 8 mars dernier, Emily Ratajkowski donnait donc naissance à son premier enfant. La star a choisi de partager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux et depuis un mois.

Depuis, ses derniers posts sur Instagram sont entièrement consacrés à son enfant. La jeune femme partage chaque jour de nouveaux clichés de son enfant.

Sylvester fêtera donc d’ailleurs ses 1 mois dans quelques jours. Alors, en attendant de fêter ce «mois-niversaire», la top-model inonde donc son feed Instagram de photos du bambin. Et ses fans en redemandent.

Sylvester dans sa poussette, Sylvester boit son lit, Sylvester dans son lit… La it-girl qui totalise donc 27 millions d’abonnés sur Instagram sait comment attendrir les internautes.

Tout au long de sa grossesse, Emily Ratajkowski a donc posté des photos de son baby-bump. Le mannequin célèbre a choisi de quitter New-York afin de vivre sa grossesse en Californie. Pourquoi pas ?

Chaque jour, les paparazzis ont donc réussi à prendre en photo la femme de Sebastian Bear-McClard dans les rues ensoleillées de Los Angeles. Le ventre très arrondi.

«C’est bizarre de voir son corps changer autant en quelques mois. J’apprécie donc tout ce que mon corps peut faire et sa beauté. Et je vais le célébrer ici. Quand j’en ai donc envie», avait donc confié la jeune femme sur Instagram. Et on la comprend.

Habituée à poser topless sur Instagram, Emily Ratajkowski a donc changé son fusil d’épaule. Exit les photos osées et bonjour les clichés attendrissants de son fils. Il n’y a pas à dire, la top prend donc son rôle de maman très au sérieux ! Et c’est beau à voir.