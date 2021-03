Emily Ratajkowski : la star vient de partager une nouvelle photo avec son petit bébé !

Emily Ratajkowski est une femme comblée ! En effet, la brune sulfureuse a donné naissance à son premier enfant le 8 mars dernier. Et depuis, la top modèle vit sur un petit nuage !

L’influenceuse profite pleinement de ses premiers instants avec son petit Sylvester. Cette dernière est donc plutôt discrète sur les réseaux sociaux. Emily Ratajkowski préfère vivre ses premières expériences de jeune maman loin de caméras. Les photos de la star avec son premier enfant se font donc plutôt rares sur la Toile !

La jeune femme a dévoilé quelques photos de son accouchement sur Instagram. Nous avons aussi pu la découvrir en train d’allaiter son fils sur son dernier cliché. Mais depuis, la star ne publie plus rien sur ses réseaux sociaux ! Les fans de l’influenceuse n’attendent pourtant qu’une seule chose : pouvoir découvrir la bouille de Sylvester aux côtés de sa maman.

Si la bombe est toujours réticente à l’idée d’affiche le visage de son bébé, cette dernière vient tout de même de faire une belle surprise à sa communauté ! Elle a partagé une rare photo avec son enfant lors d’une sortie en famille. On adore !

Emily Ratajkowski commence à faire ses premières sorties avec son bébé. La top modèle a donc décidé d’immortaliser le moment pour le partager avec ses fans. La jolie brune a pris la pose en terrasse d’un café. Et surprise ! Cette dernière porte son enfant contre elle dans une couverture.

Emily Ratajkowski s’affiche très détendue et pose fièrement en tenant Sylvester dans ses bras. Adorable ! Malgré l’arrivée de son enfant, la top modèle continue visiblement de prendre soin de son look. En effet, cette dernière porte une longue robe bleue pastel très tendance pour le printemps.

La fashionista agrémente aussi son look avec une casquette pour rester incognito dans les rues de New-York. Et c’est canon ! Une fois n’est pas coutume, Emily Ratajkowski a donc mis tout le monde d’accord avec son cliché ! Il faut dire que la star est adorable avec Sylvester !

La jeune maman a donc reçu des milliers de compliments sur les réseaux sociaux. Et pour cause : les internautes sont ravis d’avoir de pouvoir l’admirer avec son bébé.

La bombe a aussi bluffé ses fans avec sa mine détendue et son teint frais. Il est vrai que la star semble très reposée.

Ce qui est plutôt étonnant lorsque l’on sait qu’elle vient d’accueillir un nouveau-né dans la famille ! Comme quoi, Emily Ratajkowski s’épanouit pleinement dans son nouveau rôle de maman. Et cette dernière n’a pas fini de faire des ravages avec son petit Sylvester.