Emily Ratajkowski : la star s’offre un beau collier après la naissance de son bébé !

Emily Ratajkowski a décidé de s’offrir un beau collier, quelques semaines après la naissance de son fils. Le 8 mars 2021, Emily Ratajkowski accueillait son premier enfant, un petit garçon répondant au nom de Sylvester.

Les jours suivants, la jeune femme a alors choisi de partager la bonne nouvelle à ses fans, via les réseaux sociaux. «Sylvester Apollo Bear nous a rejoint côté terre. Syl est arrivé le 08/03/21 le matin le plus surréaliste, le plus beau et le plus rempli d’amour de ma vie», a-t-elle notamment écrit sur Instagram. Il s’agit d’un message rempli d’amour, auquel les fans et amis de la star n’ont pas hésité à réagir.

Mais depuis l’annonce de cette grande nouvelle, cette dernière ne s’est jamais arrêtée de publier du contenu. Pour le plus grand bonheur de tous, bien sûr ! Il y a peu, Emily Ratajkowski a d’ailleurs tenu à présenter ses nouveaux colliers aux internautes. Il faut dire qu’ils ont une symbolique forte !

En effet, on découvre une chaîne avec écrit «Maman», jonchée de diamants. Mais ce n’est pas tout ! La jeune femme porte aussi un autre collier comportant le prénom de son fils, également entouré de diamants. À la suite de cela, la star a posté une deuxième photo où on la voit en train d’allaiter son petit garçon ainsi qu’une troisième photo on l’on découvre la tenue portée par Sylvester.

Autant dire que la jeune maman voit les choses en grands. Ainsi, il était vêtu d’une grenouillère de la marque Versace. Très vite, les fans de la star se sont posés des questions sur la provenance du premier bijou. On en sait désormais plus.

«La fondatrice d’Adina’s Jewels a créé un collier spécialement pour Emily Ratajowski afin de célébrer le fait qu’elle était une nouvelle maman», a déclaré une source à Us Weekly, avant d’ajouter : «Son collier «maman» fait environ 0,5 carat de diamants et coûte environ 2500 $». Wow !

On apprend aussi que le collier d’Emily a pris un certain temps afin d’être fabriqué. Soit un peu plus d’une semaine. Cela aurait pu être plus long, mais le bijoutier se concentrait juste sur ce collier. La source anonyme raconte aussi comment Adina s’y est pris.

«Elle s’est procurée deux diamants de la même taille et de la même couleur. Puis elle a ouvert un moule et a fabriqué le «maman». Il a ensuite été attaché à une chaîne câblée en or jaune 14 carats», a-t-elle ainsi expliqué. Vous l’aurez compris, il s’agit donc de bijoux de grande valeur !

À chacun sa manière de fêter sa maternité ! Quoi qu’il en soit, nous espérons qu’Emily Ratajkowski saura se faire à sa nouvelle vie de maman. Affaire à suivre donc !

