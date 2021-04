Emily Ratajkowski : la star célèbre le moiniversaire de son fils Sylvester !

Sur la Toile, Emily Ratajkowski vient de faire fondre tous ses abonnés ! Via ses réseaux sociaux, elle a d’ailleurs partagé un rare cliché de son fils Sylvester à l’occasion de son moiniversaire.

Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre l’actu d’Emily Ratajkowski sur la Toile ! Comme vous, elle est d’ailleurs très active sur Instagram. Sur ce réseau social, la chérie de Sebastien Bear-McClard peut aussi se vanter d’avoir une importante communauté avec ses 27 millions d’abonnés. La classe !

Si au quotidien la jeune femme s’illustre avec brio au sein de la planète mode, ces derniers mois elle a décidé de lever le pied. Et pour cause, le 8 mars 2021, le top model a donné naissance à son 1er enfant ! Prénommé Sylvester, le bambin fait d’ailleurs le bonheur de ses célèbres parents. En véritable maman poule, Emily Ratajkowski se plaît à inonder son feed Instagram d’innombrables photos de son fiston.

À en croire ses jolis posts, le petit Sylvester se porte à merveille ! Et son adorable petite bouille fait souvent fondre les internautes. En tout cas, le bonheur du mannequin fait plaisir à voir. Et la femme d’affaires semble totalement épanouie en tant que maman. On adore !

Hier fut une date assez spéciale pour Emily Ratajkowski ! Et pour cause, elle a célébré le moiniversaire de Sylvester. Pour l’occasion, la star a donc partagé une adorable photo de son fils via sa story Instagram. Vous allez voir, son cliché est trop mignon. La preuve en image !

Face caméra, Emily Ratajkowski a donc pris la pose avec son petit Sylvester. Comme à son habitude, la star s’est affichée plus belle que jamais. Si la jeune maman aime tout partager avec ses abonnés, elle a cette fois-ci pris soin de cacher le visage son fils avec un petit cœur. «1 mois avec Sly», a ainsi légendé la jeune femme sus son post.

Férue de mode, Emily Ratajkowski a encore donné une leçon de style pour ne pas changer ! Comme vous pouvez le voir, elle pose d’ailleurs avec un joli croc top noir et un denim ultra branché. Un sans faute pour la star ! Même pendant sa grossesse, la jeune femme aimait arborer des tenues très tendances.

Les fashion faux pas ? Très peu pour Emily Ratajkowski ! Étant très à l’aise avec sa féminité, elle sait parfaitement ce qui lui va ! En tout cas, la jeune femme n’en fini plus d’éblouir ses fans. Seulement quelques jours après son accouchement, le mannequin a retrouvé sa taille de guêpe ! Très fière, elle n’a pas manqué d’immortaliser à tout va son ventre plat.

«OMG ! On ne dirait même pas qu’elle vient d’accoucher», peut-on ainsi lire dans le fil des commentaires de ses derniers posts Instagram. Mais aussi : «Toujours aussi belle. En tout cas, la maternité te va si bien». Des compliments qui ont dû ravir la principale concernée !

