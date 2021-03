Emily Ratajkowski : la star américaine poste une drôle de photo très sexy

Mardi 16 mars 2021, Colombo, le gros toutou de la blogueuse Emily Ratajkowski, fêtait son deuxième anniversaire. Sur Instagram, sa maîtresse lui a alors rendu hommage avec une incroyable photo à la fois drôle et sexy.

Comme vous le savez sans doute, Emily Ratajkowski a récemment donné naissance à son premier enfant. Sylvester Apollo Bear est ainsi venu égayer la vie de la jeune femme.

Mais la très célèbre blogueuse américaine avait avant cela adopté un autre petit être vivant. Vous l’aurez compris, il s’agit donc de son gros chien Colombo.

Entre la mannequin et la grosse boule de poils, c’est l’amour fou. Le duo partage absolument tout ensemble ! Colombo apparaît d’ailleurs très souvent sur le compte Instagram de sa maîtresse.

Mardi 16 mars 2021, il fêtait donc son 2ᵉ anniversaire. Le temps passe si vite ! Les internautes l’ont connu quand il était encore tout petit.

Pour l’occasion, Emily Ratajkowski a alors partagé toute une série de photos inédites dans sa story Instagram. On la voit ainsi aux côtés de son chien dans diverses situations.

Les clichés sont vraiment très beaux. Mais l’un d’eux a interpellé les internautes. Il s’agit du dernier sur lequel la très grande star imite son chien.

On la voit nue, allongée sur le tapis de son salon à côté de ce dernier, et fixant l’objectif. Le drôle de cliché semble beaucoup plaire à ses millions d’abonnés. Une fois de plus, ces derniers ont alors réagi en masse au post de leur idole. On vous laisse y jeter un œil.