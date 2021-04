Emily Ratajkowski : la star a révélé tous ses petits secrets pour avoir une peau de bébé

Emily Ratajkowski est la star à suivre sur Instagram ! Via son feed, elle vient d’ailleurs de dévoiler son petit secret pour avoir une peau zéro défaut.

Ce jeudi 15 avril, la jolie brune a révélé son petit secret pour avoir une peau au top ! Sur Instagram, Emily Ratajkowski a partagé une vidéo dans laquelle explique comment elle prend soin de la peau de son visage. Elle utilise bien évidemment de bons produits.

Et le top model masse avec douceur son épiderme. Prenez note ! «Obsédée par @truebotanicals Calm Pure Radiance Oil». C’est mon sauveur de peau pendant la grossesse et l’allaitement», a écrit Emily Ratajkowski sous son post.

Mais aussi : «Fabriqué avec des huiles de graines nourrissantes, calmantes et profondément hydratantes et certifié SÛR pour bébé et moi».

En tout cas, sa vidéo a eu le mérite de faire le buzz. En effet, elle a récolté plus de 100 000 likes en seulement quelques heures. On adore.

«La marque a l’air bien. Je pense vite acheter cette gamme alors», peut-on ainsi lire dans les commentaires. Mais aussi : «Tu as vraiment une jolie peau. Go me procurer ce produit. J’ai hâte de le tester».

Si Emily Ratajkowski semble conquise par cette huile, il s’agit aussi d’un partenariat avec la marque de la gamme. Ne voulant que le meilleur pour ses abonnés, la brune incendiaire ne signe que des contrats avec des labels en qui elle a totalement confiance. Ouf, nous voilà rassurés !

https://www.instagram.com/reel/CNr6pBRjLV2/?igshid=1xx2yoxs7zz45