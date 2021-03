Emily Ratajkowski : la jeune maman dévoile le sexe et le prénom de son bébé

Bonne nouvelle. Emily Ratajkowski vient d’accoucher de son premier enfant ! Et elle a partagé une adorable photo de son bébé.

Sebastian Bear-McClard et Emily Ratajkowski sont aux anges depuis quelques jours. La jolie brune a donc donné naissance à son premier enfant et elle est très heureuse.

Emily Ratajkowski a partagé une nouvelle photo ce jeudi 11 mars. Et pas n’importe quel cliché. Il s’agit de la première photo où l’on voit enfin son bébé.

Encore dans sa chambre d’hôpital, Emily Ratajkowski est radieuse. Dans la lumière du soleil qui se lève, elle tient son bébé dans les bras. Emily Ratajkowski écrit en légende : «Sylvester Apollo Bear nous a rejoint sur Terre. Sly est arrivé le 8 mars 2021». C’est donc un garçon !

Avant de continuer : «Le matin le plus surréaliste, le plus beau et le plus rempli d’amour de ma vie«. Et ses fans sont conquis et se sont précipités pour féliciter la jeune maman.

Comme ses amies mannequins Chiara Ferragni, Bella Hadid et Ashley Graham. Mais aussi les chanteuses Rosalía et Halsey. La photo a donc fait sensation sur la Toile. Et pour cause, elle a récolté plus de 2 millions de likes en même pas 24 heures. Rien que ça !

La jeune maman peut donc enfin profiter de sa nouvelle vie avec son petit Sylvester. Et devenir la mère qu’elle a toujours voulu être. Une chose est sûre, Emily Ratajkowski partagera encore de nombreuses photos de sa nouvelle petite famille. Et les fans seront au rendez-vous.