Emily Ratajkowski : elle s’affiche radieuse en train d’allaiter son bébé !

Emily Ratajkowski sait comment faire pour attendrir la toile. La mannequin qui prend son rôle de maman très au sérieux a partagé des photos en train d’allaiter son bébé.

Cela fait un peu plus de 8 mois que le top model a donc donné naissance à son premier bébé. Un petit garçon qu’elle a décidé d’appeler Sylvester Apollo. En accord avec son mari.

Ce samedi 17 avril, la jeune femme, plutôt habituée à poster des photos dénudées, a donc changé de crèmerie. Cette fois-ci, elle a opté pour des photos de son bébé. Et ça plaît toujours autant.

La jeune femme a posté une série de photos sur lesquelles elle donne le sein à son bébé. On la voit donc assise sur un grand fauteuil. En train d’allaiter son enfant. Des clichés qui ont attendri la toile, tant le geste est pur. À vingt-neuf ans, Emily Ratajkowski passe donc de mannequin ultra-connue à maman stylée. Et ça lui va.

Désormais, le feed de la jeune femme est donc composé à 90% de photos de son bébé. Exit les photos artistiques laissant entrevoir ses abdos taillés à la perfection. Elle a donc tout changé. La jeune femme a donc opté pour un compte Instagram rempli de douceur et d’amour. En donnant naissance à son premier enfant, les priorités d’Emily Ratajkowski ont donc changé.

Avec plus de vingt-sept millions d’abonnés sur Instagram, la jeune femme dispose donc d’une sacrée communauté qui like et partagé ses moindres faits et gestes. Le 23 février 2018 la jeune femme surprend ses fans en épousant dans le plus grand secret le réalisateur et producteur Sebastian Bear-McClard. Ce dernier est très connu dans le milieu.

En octobre 2020, Emily Ratajkowski annonce sa grossesse sur Instagram. Et, moins de cinq mois plus tard, le 8 mars 2021 exactement, elle donnait naissance à son fils. Interrogée sur les raisons qui l’ont poussées à allaiter, EmRata avait donc répondu avec beaucoup de philosophie. Et ça se passe sur son compte Instagram.

«S’il vous semble que j’allaite constamment, c’est parce que c’est bien le cas. Voilà. Vous savez.», a-t-elle écrit avec humour en légende d’une photo sur Instagram.

«Un moment particulièrement doux et précieux, profitez de chaque seconde», «C’est très pur. Que vous êtes beaux. Vous êtes adorables», «Quel beau garçon. N’est-ce donc pas la meilleure expérience pour créer des liens avec votre bébé ?», «l’allaitement, c’est si symbolique pour moi», «profitez-en le temps que ça dure. C’est magique.», ont écrit les internautes sous sa dernière photo Instagram.

Selon mcetv.fr, il y a deux semaines de cela, déjà, Emily Ratajkowski avait donc posté des photos où elle allaitait son bébé. La maman de Sylvester Apollo avait donc encore une fois, tout partagé sur un post Insta. En moins d’une demi-heure, plus de 700 000 abonnés ont donc liké la photo et approuvé ce moment de tendresse. Et on les comprend donc totalement.