Elims CAN 2022-Bénin-Sierra Leone : le Bénin saisit d’urgence, la CAF réagit enfin

Suite au blocage des Écureuils pour des supposés cas positifs de Covid-19, la Fédération Béninoise de Football (Fbf) en la personne de son président Mathurin de Chacus vient de saisir la Fifa et la Caf. La Commission chargée des compétitions de la CAF vient de réagir

Selon des sources, les joueurs sont toujours à l’hôtel où une réunion est encours entre le Ministre des sports, Oswald Homeky; la Fédération béninoise de Football et les autorités Sierra-léonnaise. Rien n’est encore décidé. Mais la Commission chargée des compétitions de la CAF vient de réagir.

«Chers tous, Suite à la situation entourant le match entre la Sierra Leone et le Bénin dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, nous tenons à vous informer que le match ne se jouera pas aujourd’hui comme initialement prévu.

L’organe compétent de la CAF enquête actuellement sur la question et reviendra au plus tôt avec une décision. Nous vous remercions par avance de votre coopération et de votre compréhension, Sincères amitiés.»