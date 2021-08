Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : voici la liste des Écureuils du Bénin face au Madagascar et RDC

Un drame s’est déroulé ce samedi lors de la première période entre le Danemark et la Finlande, comptant pour le groupe B de l’Euro.

Alors que le score était de 0-0, Christian Eriksen a été victime d’un malaise cardiaque et s’est effondré seul sur la pelouse, à la 40e minute de jeu.

Pris en charge par le service médical, le milieu de terrain offensif du Danemark et de l’Inter Milan s’est vu pratiquer un massage cardiaque. Intubé, le footballeur de 29 ans a été évacué sur civière.

En conséquence, la rencontre a été suspendue. Quelques minutes plus tard, l’UEFA a donné de nouvelles informations plutôt rassurantes de l’état de santé du joueur :

«En raison de l’urgence médicale concernant le joueur danois Christian Eriksen, une réunion de crise a eu lieu avec les deux équipes et les officiels du match. De plus amples informations seront communiquées à 19h45. Le joueur a été transféré à l’hôpital et son état est stable.»