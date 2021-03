Le match de qualification pour la CAN 2022 entre les équipes du Bénin et de Sierra Leone prévu le 30 mars à Freetown a été déplacé.

Selon des sources, le ministre des sports du Bénin, Oswald Homeky et le président de la Fédération Béninoise de football, Mathurin de Chacus ont contacté la FIFA et la CAF. Sauf changement de dernières minutes, le match Sierra Leone – Benin déplacé à 19h GMT. On attend plus de précisions.