EIdris Elba était à deux doigts de dire non à ce projet qu’il trouvait pourtant intéressant

Idris Elba a failli ne pas jouer dans Concrete Cowboy. L’acteur britannique joue l’un des personnages principaux dans ce drame signé Netflix, toutefois il a avoué dans l’émission Today qu’il était à deux doigts de refuser le rôle pour une raison très simple : il est allergique aux chevaux. Un problème de taille puisque son personnage passe une grande partie du film à dos de cheval.

«On m’avait demandé d’être producteur du film avant qu’on me demande de jouer dedans» a-t-il expliqué.

«Puis j’ai lu le script d’une traite, et je me suis dit, “On doit le faire”. Je ne voulais pas jouer dedans ou faire quoique ce soit d’autre parce que je suis allergique aux chevaux, et j’était là, genre, “Quelqu’un d’autre peut prendre ça, c’est bon pour moi, mais je veux faire ce film”. Et finalement, je me suis impliqué et j’ai pris des antihistaminiques.»

L’acteur anglais a également confié que c’est grâce à un bandana qu’il a pu dissimuler son allergie, même si les spectateurs penseront à première vue qu’il ne s’agit que d’un accessoire esthétique.

«Il y a plein de séquences où j’ai le bandana devant la bouche, et ça a l’air cool mais c’est pour cacher que j’ai le nez qui coule!» a-t-il confié.

Concrete Cowboy raconte l’histoire de cowboys des temps modernes vivant à Philadelphie. Parmi les acteurs présents au casting, on retrouve également Caleb McLaughlin, connu pour son rôle de Lucas dans la série Stranger Things. Tiré du roman de Greg Neri «Ghetto Cowboy», Concrete Cowboy est disponible sur Netflix depuis le 2 avril.