Dylan Thiry (Koh-Lanta) dévoile son énorme salaire d’influenceur et choque ses fans !

Ces derniers temps, Dylan Thiry (Koh-Lanta) fait beaucoup parler de lui. Dans une interview accordée au magazine GQ, la star (Koh-Lanta) a dévoilé son énorme salaire d’influenceur. Il a choqué ses fans !

Dans une interview accordée au magazine GQ, il a dévoilé l’incroyable fortune qu’il gagnait par an. Dylan Thiry (Koh-Lanta) a révélé : «Il y a des mois où je fais un placement de produit à 18 000 euros, d’autres à 40 000…».

L’ancien aventurier a poursuivi : «Ça varie tout le temps«. En revanche, son salaire à l’année avoisinerait les «600 000 euros«. En contre partie, il doit s’afficher sur les réseaux sociaux.

Le candidat de Koh-Lanta a déclaré : «C’est dur. En réalité, je suis plutôt pudique. Et j’ai dû aller à l’opposé de ce que je suis vraiment. Sinon, on te suit pas. On te connaît pas…».

Il a aussi avoué : «Même quand tu te sépares de ta copine, il faut l’exposer à tout le monde». En revanche, ce salaire serait totalement inventé selon Anthony (La Villa des Coeurs Brisés 6).

Il a révélé sur Dylan Thiry (Koh-Lanta) : «Les justificatifs de tes fausses montres et de tes habits qui viennent de Chine. De chez Ali Express. Tu les recevais en tournage. Tout le monde est témoin».

L’ex d’Eva Ducci a aussi ajouté : «Ils sont où les justificatifs ? T’es un gros mytho«. Reste à savoir si le candidat de télé réalité réagira à ces accusations !