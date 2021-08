Douai : une jeune fille de 15 ans meurt percutée par un train devant un ami

Les faits se sont déroulés mardi après-midi allée de l’Oisans, dans un quartier paisible d’Échirolles, en Isère.

Vers 16H00, un homme de 81 ans effectuait une manœuvre en voiture lorsqu’il a été gêné par deux jeunes hommes.

Une altercation a éclaté au cours de laquelle les deux adolescents ont sorti un couteau et lui ont crevé deux pneus.

L’octogénaire est sorti de son véhicule et a reçu un coup de couteau à l’abdomen. Il a été transporté dans un état très critique à l’hôpital. Ses jours ne sont plus en danger.

Moins d’une heure plus tard, deux jeunes hommes de 16 et 19 ans ont été interpellés quelques rues plus loin par les policiers de la BAC et ont été placés en garde à vue.

La sûreté départementale a été chargée de l’enquête, rapporte ledauphine