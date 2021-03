Don Johnson a admis qu’il a failli couper les vivres de sa fille : voici pourquoi !

Le père de Dakota Johnson était à deux doigts de lui couper les vivres lorsqu’elle a refusé de faire des études supérieures.

Don Johson a effectivement déclaré lors de son passage dans l’émission «Late Night With Seth Meyers» : «Nous avons une règle dans la famille selon laquelle si vous restez à l’école, vous restez sur la liste de paiements. Après la fin du lycée, je suis allé la voir et j’ai dit : «Alors, tu veux aller visiter des universités ?», ou quelque chose comme ça. Et elle était genre : «Oh, non, je ne vais aller pas à l’université.» Je lui ai dit : «OK, tu sais ce que ça veut dire ? Tu ne seras plus sur la liste de paiements.»

Ces propos n’ont toutefois pas effrayé Dakota et Don a admis qu’il était choqué de voir à quel point elle a su se débrouiller toute seule par la suite. «Trois semaines plus tard, elle avait ce rôle dans The Social Network de David Fincher», a-t-il déclaré, avant de confier que Dakota lui demandait très rarement des conseils.

«Elle ne m’appelle pas vraiment pour obtenir des conseils. Elle m’appelle pour me dire : «Mon Dieu, j’aimerais bien te voir, mais je tourne trois films en même temps».»

Et bien que Dakota rencontre un vif succès en tant qu’actrice depuis la saga «Cinquante Nuances de Grey», la star a récemment admis qu’elle avait longuement lutté contre la dépression.

Elle a expliqué dans les colonnes de Marie Claire : «Je lutte contre la dépression depuis que je suis jeune, depuis que j’ai 14 ou 15 ans. C’est à ce moment-là, avec l’aide de professionnels que je me suis dit : ‘Oh, c’est une chose dans laquelle je peux tomber.’ Mais j’ai appris à trouver ça beau, car ça m’aide à ressentir le monde. J’imagine que j’ai beaucoup de complexités, mais elles ne sortent pas de moi. Je n’en fait pas le problème de quelqu’un d’autre.»