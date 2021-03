DJ Arafat : sa sœur Bb Carla dénonce sa mère Tina Glamour : «Si aujourd’hui, je suis comme ça, c’est à cause d’elle»

Carla Kéké ou encore Bb Carla, sœur cadette de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, s’est à nouveau attaquée à sa mère, Tina Glamour.

La jeune Carla Kéké ou encore Bb Carla n’en finit plus avec les polémiques sur la toile. Dans une première sortie, la soeur cadette de Dj Arafat accusait sa mère Tina Glamour de ne pas avoir été une bonne mère pour elle. ‘

«Je n’ai jamais eu l’affection réelle d’une mère; elle n’a jamais été là pour m’écouter. J’ai toujours été triste dans mon enfance jusqu’à présent (…)», avait-elle dénoncé sur Facebook.

Abandonnée par ses proches, Bb Carla était récemment montée au créneau pour demander de l’aide. «ça ne va pas chez moi, j’ai toujours mal au pied. Je faisais mon pansement chaque deux jours, mais je n’arrive plus à le faire parce que ça ne va pas chez moi…Mon pied pourrit et je suis entrain de mourir à petit feu. Je ne veux pas mourir comme mon défunt frère. Aidez-moi», avait-elle imploré, rapporte Afrique sur 7

Après cette autre sortie, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour avait été prise à partie par de nombreux internautes, poussant La Djadja a craché ses vérités à la face de ses détracteurs, dans une vidéo postée sur sa page Facebook en décembre 2020.

«Ce n’est pas moi qui ai donné cette plaie à ma fille Carla. Si c’est mystique, je n’en sais rien… J’ai envoyé ma fille à l’hôpital mais elle passait tout son temps à se battre avec les médecins, les infirmières. Arrêtez de vous ingérer dans les affaires qui concernent mes enfants et moi. Ce sont mes oignons», avait-elle lâché.

Alors que tous les regards sont tournés vers les obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko, Carla Kéké se fait de nouveau remarquer, à travers un message publié sur Facebook.

«Je suis en train de mourir à Petit feu. Je souffre d’une infection pulmonaire et d’une blessure à la cheville qui a duré 1 an. Ma mère ne fait rien pour arranger cela. Je souffre, je ne dors pas la nuit. J’ai maigri, il ne reste que mes os. Quand je l’appelle, elle ne répond pas ou elle me traite de droguée, de c… Si aujourd’hui, je suis comme ça, c’est à cause d’elle … Tout ce que je veux, je veux aller dans un centre, me faire soigner», a-t-elle posté.