Diego Maradona : une marque de sport lance une collection qui lui est dédiée

Une marque de sport fait le pari de casser le marché, et lance une édition limitée dédiée aux éternels 10 de l’équipe nationale argentine.

Diego Armando Maradona est à l’origine d’un nouvel hommage, cette fois de la marque de sportswear Le Coq Sportif, avec laquelle l’équipe argentine est devenue championne du monde au Mexique 86 et qui a lancé mercredi une collection intitulée «Legends».

35 ans après le dernier titre mondial de l’Argentine, la marque française a présenté une version modernisée de la veste argentine avec deux numéros imprimés: 86 et 10.

Le premier, fait référence à l’année au cours de laquelle ladite compétition a eu lieu, et le second en l’honneur du numéro que portait Diego dans le tournoi où il a brillé comme jamais auparavant, a rappelé l’agence italienne de nouvelles ANSA.

La collection est complétée par les traditionnels shorts et chaussettes et sera disponible à partir de ce mercredi dans certaines boutiques officielles de la marque en France, en Italie et en Espagne, en plus des boutiques en ligne de la firme.

Le Coq Sportif a cessé d’habiller les équipes nationales argentines en 1989: depuis, et à l’exception d’une brève période avec Reebok (1999-2000), le vêtement officiel albiceleste est Adidas.

Cependant, le retour de Diego Armando Maradona dans le football argentin, a motivé la société sportive à sponsoriser Gimnasia de La Plata, ni plus ni moins que l’équipe qu’il a dirigée jusqu’à son dernier jour de vie.

La vérité est que près de 4 mois après son départ, sa silhouette s’agrandit chaque jour. Depuis ce fatidique 25 novembre, l’éternel 10 a été honoré d’innombrables hommages dont il ne pouvait cruellement pas jouir dans la vie, et cela rejoint l’un des nombreux hommages qui montrent très clairement quelle a été son influence sur le football mondial.