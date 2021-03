Deux buts, un record et une fête complète : Messi a brillé et Barcelone rêve

L’Argentin a de nouveau été décisif pour l’équipe de Ronald Koeman. Il a marqué deux buts dans la victoire 4-1 et a perdu quatre points derrière l’équipe Cholo Simeone.

Barcelone, avec deux buts de la star Lionel Messi, a battu Huesca hier 4 à 1 et s’est rapproché du leader Atlético de Madrid, dans le match qui a clôturé la vingt-septième date de la Ligue espagnole de football.

Le match, qui a également vu Leo égaler le record historique de Xavi Hernández avec 767 matchs disputés pour l’équipe «Culé», s’est disputé au stade Camp Nou.

Avant le début du match, derrière l’une des arcades, une bannière était affichée avec la légende en catalan: «767 matchs touchant le ciel», avec l’image de Messi et Xavi enlacés.

Après l’hommage, le match est arrivé et il n’y a pas eu d’équivalences entre Barcelone, qui cherche à rester avec la Ligue, et Huesca, qui occupe la dernière position et perd la catégorie.

La résistance de Huesca a été brisée à 13 minutes, lorsque Messi avec un terrible pied gauche de l’extérieur de la surface, a cloué le ballon dans le bon angle, a marqué un but et le 1-0 pour Blaugrana.

Barcelone a continué à contrôler le jeu et à 35 minutes, un autre but, cette fois d’Antoine Griezmann, qui lui aussi de loin l’a mis sous le même angle et l’a mis 2 à 0.

Quoi qu’il en soit, dans la seule arrivée de l’étape initiale, Rafa Mir, par la concrétisation d’un penalty, a marqué le 2 à 1 et a remis inopinément Huesca dans le jeu, à 49 minutes.

Dans la dernière partie, Barcelone a étiré les avantages après une tête de l’Espagnol Óscar Mingueza, à 8 minutes, et le reste du match s’est joué loin des arches, jusqu’à 45, Messi, à nouveau de l’extérieur de la surface, avec un tir bas et au bâton droit, a établi le 4 final à 1. Avec cette victoire, il atteint 59 unités et n’est qu’à 4 ans du leader de l’Atlético de Madrid.