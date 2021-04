Deuil dans le monde du cinéma : l’actrice britannique Helen McCrory décède à 52 ans

L’actrice britannique de cinéma, de télévision et de théâtre Helen McCrory est décédée à 52 ans d’un cancer, a déclaré jeudi son mari et collègue acteur Damian Lewis.

McCrory «est décédé paisiblement à la maison entouré d’une vague d’amour d’amis et de famille», a écrit Lewis sur Twitter, qualifiant sa défunte épouse de «belle et puissante».

«Nous l’aimons et savons à quel point nous sommes chanceux de l’avoir eue dans nos vies. Elle a flambé si fort», a ajouté l’acteur, expliquant qu’elle était décédée «après une bataille héroïque contre le cancer».

McCrory était surtout connu comme une star du drame policier à succès de la BBC «Peaky Blinders» et pour le rôle de Narcissa Malfoy dans les films «Harry Potter», en tant que mère du rival d’âge scolaire du garçon sorcier.

Elle a joué Cherie Blair, l’épouse de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, deux fois dans «The Queen» (2006) et «The Special Relationship» (2010), et a joué le ministre britannique de l’Intérieur fictif Clair Dowar dans le film de James Bond. Skyfall» (2012).

Né à Paddington dans l’ouest de Londres en 1968 d’une mère galloise et d’un père d’origine écossaise, McCrory était l’aîné de trois enfants.

Elle a fréquenté l’école dans le sud-est de l’Angleterre et a passé un an en Italie avant d’étudier le théâtre au Drama Centre de Londres. Une longue carrière d’actrice a suivi, qui l’a vue jouer une multitude de rôles sur petit et grand écran, ainsi que sur scène.

McCrory et Lewis, qui a joué dans la série télévisée américaine Homeland, se sont mariés en 2007. Le couple s’est rencontré en jouant dans la pièce de Shakespeare «Beaucoup de bruit pour rien» en tant que protagonistes comiques Beatrice et Benedick.

En 2011, elle a déclaré au journal Independent qu’elle avait évité la célébrité mais qu’elle était honorée d’avoir joué des rôles aussi intéressants.

Le travail d’un acteur, a-t-elle dit, était de «rassurer le public que la vie, aussi confuse et merveilleuse soit-elle, vaut la peine d’être vécue».

