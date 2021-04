Demi Lovato : la chanteuse veut adopter quand il est temps de devenir mère

Demi Lovato sait que la vie peut changer d’une minute à l’autre, mais pour le moment, son rêve est d’adopter des enfants et de devenir mère.

Ces derniers mois, Demi Lovato a commencé à parler avec une franchise absolue de son orientation sexuelle pour confirmer qu’elle est attirée par ses partenaires sans distinction de sexe ou de genre et pour expliquer que, bien qu’elle préfère ne pas accrocher d’étiquettes, le terme avec lequel elle le plus à l’aise qu’elle se sent en tout cas serait «bizarre».

Dans le même ordre d’idées, la chanteuse – qui a déclaré dans sa dernière interview qu’elle se sentait très fière d’appartenir à la «mafia de l’alphabet» – a également révélé que dans sa jeunesse, elle était convaincue qu’un jour elle tomberait enceinte pour former la sienne. famille, mais maintenant elle ne sait pas si c’est la bonne option pour elle.

Demi Lovato a appris sa leçon

«Je pense que, en tout cas, je veux adopter, plus que toute autre chose», a-t-il ajouté dans le podcast ‘The Joe Rogan Experience’, dans lequel il reconnaissait qu’il avait depuis longtemps renoncé à essayer de répondre aux attentes qu’il s’était formé sur votre avenir.

«Je me suis fiancée à un homme l’année dernière. Je pensais maintenant qu’elle serait mariée et peut-être même enceinte. Et ça n’a pas été le cas … Je sais que ma vie ne se déroule pas comme prévu.»

En revanche, si Demi Lovato a appris quelque chose ces dernières années, surtout depuis qu’elle a rompu ses fiançailles avec Max Ehrich, c’est que tout peut changer à mesure qu’elle apprend à mieux se connaître.

«La vie ne suit aucun plan. Alors je pourrais m’asseoir ici et dire: ‘Oui, j’aimerais avoir des enfants.’ Mais je ne sais pas, car ce ne sera peut-être pas le cas la semaine prochaine. Je pense que maintenant, je veux adopter, c’est sûr».