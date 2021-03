Demi Lovato : la chanteuse pensait que sa carrière coulerait à pic après son overdose

Avec sa nouvelle série documentaire «Dancing with the devil», désormais disponible sur YouTube, Demi Lovato mise sur l’honnêteté totale concernant ses addictions et l’overdose dont elle a été victime en 2018.

L’ancienne star Disney a effectivement frôlé la mort cette année-là après avoir rechuté dans la drogue malgré plusieurs années de sobriété, et bien qu’elle ait heureusement surmonté cet horrible incident, elle admet aujourd’hui qu’elle ne s’attendait pas à ce que sa carrière s’en remette.

«Je ne savais pas si je pourrai un jour remonter sur scène» a-t-elle confié durant l’émission CBS Sunday Morning. «Lorsque je me suis réveillée à l’hôpital, je ne savais pas à quel point j’avais endommagé mon corps. Je n’avais pas encore tenté de chanter à nouveau.»

L’interprète de «I Love Me» a toutefois pu reprendre la chanson et s’avoue très reconnaissante d’avoir eu une seconde chance. «Si personne ne m’avait trouvée, je ne serais pas là” a-t-elle partagé. «Je suis reconnaissante de pouvoir être ici aujourd’hui.»

Demi ne dissimule cependant pas le fait que cette overdose lui a laissé des séquelles qui ne la quitteront peut-être jamais. Elle a effectivement admis le mois dernier qu’elle ne pouvait plus conduire et souffre encore de problèmes de vision.

La star a aussi révélé qu’elle a été victime de trois accidents vasculaires cérébraux et d’une crise cardiaque alors que les docteurs faisaient tout pour lui sauver la vie.

«A chaque fois que vous réprimez une partie de vous, ça va déborder» a-t-elle dévoilé. «J’ai dépassé une limite que je n’avais jamais franchie. J’ai craqué. J’ai subi trois AVC et une crise cardiaque. Les docteurs ont dit que j’avais entre cinq et dix minutes à vivre.≥