Demi Lovato et Noah Cryus déclenchent des rumeurs de rencontres après avoir enregistré ensemble

Un initié révèle la vérité: Demi Lovato et Noah Cyrus sortent-ils ensemble? Qu’en penses-tu? Lisez ici pour découvrir la vérité!

Demi Lovato et Noah Cyrus passent du bon temps ensemble depuis l’enregistrement d’une nouvelle chanson – laissant les initiés se demander s’ils font plus que de la musique.

«Ils sont très proches et traînent», a déclaré une source, qui a même suggéré que le duo aurait peut-être commencé une aventure.

Mais une source proche de Demi Lovato a qualifié la rumeur de «bizarre» et a insisté sur le fait que «ils ne sortent pas ensemble». «Ils dînent parfois, mais ils ne sont pas romantiques», a déclaré la source, «Ils se sont réunis pour cette chanson qui s’est un peu réunie un peu à la dernière minute, et ils traînent.»

Demi Lovato, qui s’identifie comme pansexuelle, a enregistré «Easy» avec Noah Cyrus pour son nouvel album «Dancing With the Devil… The Art of Starting Over». Hitmaker Matthew Koma a écrit le morceau et on nous dit que Lovato a décidé d’en faire une collaboration après l’avoir entendu.

«C’est une chanson folklorique sur le fait de laisser quelque chose derrière… C’est un album tellement personnel pour elle qui décrit son voyage», a déclaré l’ami de Demi Lovato. Noah Cyrus, bien sûr, est la sœur de Miley Cyrus et la fille de Billy Ray Cyrus.