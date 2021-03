Demi Lovato aimerait passer à l’étape supérieure en se débarrassant complètement de ses cheveux

Demi Lovato n’est pas contre l’idée de se raser entièrement la tête. La chanteuse de 28 ans, qui a déjà coupé ses cheveux pour adopter une coupe très courte l’année dernière, a effectivement admis qu’elle est prête à passer à l’étape supérieure en se débarrassant de sa crinière dans son intégralité, et ce même si elle sait que certaines personnes questionneront probablement sa décision.

Elle a partagé avec le magazine Glamour : «Mes fans réagissent quand je me teins les cheveux. S’ils n’aiment pas ma coupe, je m’en rends compte.»

Se souvenant d’un moment en 2014 où elle s’est teint les cheveux en rose et s’est rasée la moitié de la tête, la star a avoué que les réactions négatives du public l’avaient attristée.

«J’ai eu à nouveau peur d’être moi-même.» a-t-elle partagé, avant d’insister sur le fait que se couper les cheveux est pour elle une façon de sortir de la case hétéronormative qui lui est assignée.

«Quand j’ai commencé à prendre de l’âge, je me suis rendue compte de combien je suis queer. L’année dernière j’étais fiancée à un homme et quand ça n’a pas marché, j’ai pensé ‘C’est un énorme signe’. J’ai toujours imaginé que je passerais ma vie avec quelqu’un. Et maintenant que ça n’était plus le cas, j’ai ressenti un certain soulagement à l’idée de pouvoir vivre de façon authentique.»