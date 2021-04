Demi Lovato admet qu’il était très difficile de recréer la nuit de son overdose

Demi Lovato guérit et révèle tout ce qui est blessant dans sa vie, mais en recréant l’une des pires nuits de sa vie, c’est ce qu’elle a ressenti.

Demi Lovato vient de sortir ‘Danse avec le diable … L’art de recommencer’ après deux ans de silence, se remettant de l’overdose et des autres maux dont elle a souffert, et de sa rupture avec Max Ehrich quelques semaines après s’être fiancée, elle est revenu sur le ring avec style.

Dans son nouvel album de 19 chansons, elle chante le développement personnel et l’amour de soi. En outre, elle vient également de publier le documentaire effrayant et sincère pour YouTube sur cette période de sa vie.

Elle y raconte les dures expériences qu’elle a subies, comme elle a été agressée sexuellement à deux reprises ou les substances qu’elle a prises au cours de la nuit fatidique.

Juste cet épisode de sa vie a été le protagoniste du nouveau clip vidéo qui a vu le jour, celui de «Dancing with the Devil». L’artiste s’est raffermie et a recréé ce qu’elle était cette nuit-là.

À partir du moment où elle a bu le premier verre de vin, jusqu’à ce qu’elle ait atteint une overdose, en passant par la consommation de drogue et le viol par son revendeur à l’époque. Attention: c’est très impressionnant.

Évidemment, enregistrer cette vidéo a été très difficile pour elle et c’est ainsi qu’elle l’a exprimé sur ses réseaux sociaux: «Créer le clip de ‘Dancing with the Devil’ n’est pas le tournage le plus facile que j’ai jamais réalisé … Je crée mon art pour guérir et inspirer les autres. Je suis ici aujourd’hui et je suis heureux que vous l’êtes aussi.»

Le nouvel album de Demi Lovato, ‘Dancing with the Devil … The art of recommencer’, réserve plein de surprises, la ‘tracklist’ commence par ‘Anyone’, la chanson qui a marqué son retour en 2020, et bien sûr, il contient également sa collaboration très attendue avec Ariana Grande.