Découvrez l’incroyable entrainement bien intense que suit Brad Pitt pour être au top dans ses films !

L’acteur Brad Pitt doit suivre un entrainement intensif pour être au top dans ses films ! Au fil des années, l’acteur Brad Pitt a su maintenir la forme. On se demanderait même si le bel acteur de Hollywood ne vieillit pas !

À 57 ans, l’ex d’Angelina Jolie semble toujours en forme ! Brad Pitt est d’ailleurs un des acteurs les plus sollicité de sa génération. Le bel homme est une véritable icône de mode. De plus, il est de ceux qui peuvent se vanter d’avoir un corps d’athlète, malgré son âge bien avancé.

Garder la forme est une chose essentielle pour l’acteur. En effet, il a participé à plusieurs projets au cinéma où il devait montrer son corps de rêve.

Mais pour entretenir son corps d’athlète, l’acteur a dû suivre des entrainements intensifs. Sans surprise ! D’ailleurs, selon les films et le personnage qu’il joue, l’acteur va avoir une routine différente.

Mais il répète aussi quelques exercices qui lui permettent aujourd’hui d’avoir le corps qu’il a. C’est donc grâce à ça qu’il a pu donner ce look unique à ses différents personnages.

D’ailleurs lorsqu’on fait une petite rétrospective sur ses personnages, ils se ressemblent un peu tous. À savoir qu’ils ont tous un corps de rêve et montrent leurs muscles avec fierté. Depuis ses débuts donc, l’acteur a dû mettre en place une routine saine. On vous en dit plus sur ses entrainements intensifs.

Dans plusieurs films, on a pu découvrir l’acteur Brad Pitt torse nu dans de nombreuses scènes. Encore aujourd’hui, à bientôt 60 ans, l’acteur fait encore tomber le tee-shirt pour le plus grand plaisir des fans.

Parmi les films où l’acteur était le plus impressionnant, on retrouve Troie. C’est un des films où Brad Pitt était le plus musclé. C’est un Navy Seal, Gaver, qui a aussi entrainé Chris Pratt qui lui a appris toutes les astuces pour être forme. Et ce quelque soit son âge !

Pour Troie, le jeune acteur n’avait eu que 6 mois pour se mettre en forme. En quelques mois, il devait donc gagner en force et se faire remarquer. Mais le but n’était pas que l’acteur ait des muscles gonflés à la Schwarzenegger. Mais plutôt un corps sec comme celui des combattants grecs et romains de l’époque.

Ce qui veut donc dire un dos puissant, des abdos d’acier et des bras forts. Pour cela, l’acteur devait soulever des poids allant jusqu’à 45 kilos. Quant à son régime, l’acteur mangeait des plats à base de poulet, de brocolo et de riz brun. Ce qui lui a donc permis de gagner en muscle sans perdre de graisse.

Le secret de Brad Pitt est donc de garder une routine courte et cohérente. Son entrainement était aussi composé principalement de pompes, tractions et de squats sans poids.