Déclaration incroyable d’une star du Real Madrid à propos de Cristiano Ronaldo

Dans une interview pour le magazine ICON, la star du Real Madrid a montré son côté le plus personnel et a donné lieu à une phrase sur Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema prend la parole. L’attaquant français, qui doute jusqu’à la dernière heure du derby de dimanche prochain, a accordé une interview pour le magazine «ICON», de «El País», et a montré son côté le plus personnel.

De plus, le Français se souvient de sa relation avec Cristiano Ronaldo lors de son passage au Real Madrid et explique son lien avec Zinedine Zidane. Les déclarations complètes de Benzema à ce magazine seront publiées samedi prochain dans un rapport détaillé avec l’attaquant du Real Madrid.

Benzema est arrivé au Real Madrid en 2009 avec Cristiano Ronaldo et Kaká, entre autres, lors du retour de Florentino Perez à la présidence de l’équipe de la Maison Blanche. Le Français garde de très bons souvenirs de l’étape qu’il a partagée avec l’attaquant portugais: «J’étais très content de Cristiano», avoue-t-il.

L’attaquant portugais est parti pour la Juventus à l’été 2018 et Benzema a dû changer de rôle dans l’équipe: «La seule chose que je dirais, c’est que le départ de Cristiano m’a permis de jouer un rôle différent. Il marquait 50 ou 60 buts par an. et il a fallu s’adapter à son jeu. Il est l’un des meilleurs au monde», a rassuré le Français.

Concernant sa relation avec Zidane, Benzema a avoué que «c’est un grand frère pour moi. En dehors du terrain, il est toujours là pour me conseiller».

Sur un plan plus personnel, Benzema s’ouvre dans cette interview et, interrogé sur l’importance de l’amitié dans sa vie, affirme que «je n’ai qu’un seul ami, ce qui montre que l’amitié est très importante pour moi». Le Français, à qui on reproche parfois sa froideur, déclare que «ce n’est pas vrai que rien ne m’affecte. J’ai des sentiments, mais je ne montrerai jamais mes faiblesses, même si j’en ai».

L’humilité de Karim Benzema et son éducation à Lyon

Karim a grandi dans l’humilité de son quartier lyonnais, ce qui a marqué son éducation et son caractère. «Je viens d’un quartier où les choses étaient difficiles. Quand j’ai vu les garçons plus âgés bien habillés et avec de belles voitures, ce que je voulais, c’était être comme eux», a avoué Benzema.

De plus, j’ai assuré qu’il n’avait pas d’idoles, sinon de mannequins: «Je n’ai pas d’idoles, mais oui de mannequins. Dans le football, je dirais que Ronaldo, le Brésilien, a été un mannequin pour moi. J’admire aussi Mike Tyson, car lui et moi sommes venus d’en bas et nous sommes montés. Personne ne nous a rien donné», a-t-il conclu dans une interview incontournable.