Débarrassez-vous de la graisse abdominale grâce à l’eau d’aubergine !

Qui ne serait pas embarrassé de voir toute cette graisse s’accumuler sur son ventre? Elle est non seulement inesthétique mais également dangereuse pour la santé. S’en défaire demande quelques efforts et certains changements dans notre mode de vie.

Il est indispensable de faire un peu d’exercice et d’avoir une alimentation saine si l’on veut obtenir des résultats.

Et à cette fin, l’eau d’aubergine peut vous être très utile !

L’eau d’aubergine est un produit tout simple qui permet de perdre du poids.

Grâce à sa haute teneur en eau, en fibres, en vitamines, en antioxydants et en minéraux, l’aubergine est un excellent produit qui brûle les graisses et qui apporte en même temps une bonne quantité de nutriments bons pour l’organisme. Consommée d’une façon précise, elle peut constituer un moyen indispensable pour perdre peu à peu cette graisse déplaisante qui enveloppe l’abdomen !

En quoi l’aubergine peut-elle être utile pour perdre du poids ?

– Les aubergines contiennent une grande quantité de nutriments et sont très peu caloriques. Elles agissent également comme un bon diurétique et évitent donc la rétention d’eau ; de plus, elles agissent comme un coupe-faim efficace.

– Il faut savoir que pour faire fondre votre graisse abdominale, ou pour perdre du poids, vous devez changer votre mode de vie. Car l’eau d’aubergine pourra vous aider à maigrir, mais uniquement dans la mesure ou vous suivrez un régime alimentaire approprié, et si vous faites au moins une demi-heure de sport par jour.

– L’eau d’aubergine a des propriétés dépuratives et détoxiquantes ; elle ne renferme pas de graisses et contient un minimum de calories. De plus, elle constitue un apport nutritionnel suffisant pour servir de complément à une alimentation saine et adéquate.

Quels sont les autres bienfaits des aubergines ?

– Les aubergines font baisser le taux de cholestérol. De quelle manière ?, direz-vous. Ses composants naturels absorbent les graisses contenues dans les aliments que l’on ingère au même moment, et qui circulent dans l’intestin.

– Elles servent à éliminer les toxines et régulent le transit intestinal; elles permettent donc de lutter contre la constipation.

– Elles ont des propriétés antioxydants grâce à la vitamine E qu’elles contiennent et grâce à l’anthocyane, un antioxydant qui sert de protection face à plusieurs types de cancer et face aux maladies cardiaques.

– Les aubergines contiennent également une quantité appréciable de potassium et de sodium, tous deux fondamentaux pour le système nerveux et pour le système cardiovasculaire.

– Comme nous l’avons indiqué plus haut, les fibres contenues dans les aubergines servent à dépurer l’organisme. Et elles font baisser le taux de sucre dans le sang, ce qui convient particulièrement aux personnes diabétiques.

– Elle contiennent aussi de l’acide folique, bon pour les os.

– Les aubergines sont très bonnes pour ceux qui ont des problèmes hépatiques car elles stimulent la production de bile.

– C’est un légume riche en magnésium et en fer qui prévient les anémies et renforce notre système immunitaire.

Comment maigrir en buvant de l’eau d’aubergine ?

De quelle manière doit-on la consommer ?

– Vous devez en consommer pendant sept jours d’affilée. Il est recommandé de suivre ce régime au moins une fois par mois, car non seulement il va vous permettre d’éliminer la graisse abdominale, mais il va également servir à dépurer votre organisme.

– Pendant cette semaine-là, vous devez suivre un régime à base de salades et de jus de fruits, et vous devez limiter au maximum votre consommation de graisses industrielles et de farines raffinées.

– Vous devez boire un demi-litre de cette eau d’aubergine par jour. Un verre avant chacun des deux principaux repas.

– En principe, vous devriez perdre 2 kilos cette semaine-là. Cependant, il faut tenir compte du fait que chaque métabolisme est différent et que ce chiffre peut varier d’une personne à une autre.

– En plus de cette eau d’aubergine, vous pouvez également manger des aubergines, soit au four, soit à la vapeur selon vos goûts, mais jamais crue. L’aubergine crue est toxique, car elle contient un alcaloïde, la solanine, qui peut provoquer des vomissements et des diarrhées.

(Comment prépare-t-on l’eau d’aubergine contre la graisse abdominale ?)

– C’est très simple. Pelez une aubergine de taille moyenne, lavez-la bien et coupez-la en dés.

– Puis versez un demi-litre d’eau dans une carafe de couleur foncée et ajoutez les dés d’aubergine à cette eau. Laissez reposer toute la nuit, et prenez donc l’habitude de la préparer la veille pour qu’elle puisse macérer suffisamment.

– Vous pouvez la boire fraîche et avec un filet de citron.

Ainsi elle aura plus de goût et vous lui apporterez une dose supplémentaire d’antioxydants.

N’oubliez pas de la prendre avant les deux principaux repas et toujours l’espace d’une semaine.

Observez cette diète une fois par mois.

Vous constaterez les résultats de façon progressive ! 👍👍❤️