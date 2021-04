Davido : le chanteur et sa fiancée Chioma ne seraient plus ensemble

Entre le chanteur nigerian David Adeleke alias Davido et sa compagne Chioma Rowland, ce serait fini. Cette nouvelle fait le tout des réseaux sociaux depuis quelques jours bien qu’elle n’est pas officielle.

Ensemble depuis plusieurs années, Davido et Chioma ont formé un beau couple depuis tout ce temps. Apprécié par d’aucuns, cette soi-disant rupture affole la toile. Selon plusieurs sources médiatiques, depuis qu’il fait des aller-retour très répétés au Nigeria et aux États-unis, le chanteur de «Jowo» était aperçu avec une certaine Mya Yafai, une modèle Instagram et ex petite-amie de la rappeuse Young Ma.

En novembre 2020, le fils de Abedeji Adeleke avait annoncé qu’il ne pouvait pas se marier à ce moment là. Lors d’une interview accordée à Ndani Tv, Davido a révélé les causes qui ont retardé son mariage avec la mère de son enfant Chioma, bien qu’il soit certain qu’ils finiront ensemble.

Selon l’artiste nigérian, après que Chioma soit tombée enceinte, il s’est senti sous pression pour l’épouser. Et après la sortie de sa chanson «Assurance», Chioma et ses parents ont commencé à recevoir des messages haineux.

«Après la sortie d’Assurance, Chioma a commencé à recevoir des messages haineux ainsi que ses parents. Cette situation a beaucoup affecté notre relation, puis j’ai réalisé que les gens n’aiment pas les bonnes choses.» avait déclaré Davido.