Davido félicite Wizkid et Burna Boy pour leur victoire aux Grammy Awards

Le chanteur Davido a félicité ses collègues de l’industrie de la musique nigériane qui ont remporté des prix lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards qui s’est tenue dimanche soir.

Wizkid a été récompensé pour son effort dans Brown Skin Girl de Beyonce, Blue Ivy et St Jhn, extrait de l’album Lion King: The Gift de Beyonce.

La chanson a remporté le prix du meilleur vidéoclip, battant Future et Drake (Life Is Good), Harry Styles, (Adore You), Anderson Paak (Lockdown) et Woodkid (Goliath).

Burna Boy, qui a perdu face à Angelique Kidjo lors de la dernière édition Grammy, a remporté la catégorie Meilleur album musical mondial avec son album Twice As Tall, battant Antibalas (FU Chronicles), Bebel Gilberto (Agora), Anoushka Shankar (Love Letters) et Tinariwen ( Amadjar).

Pour célébrer Wizkid et Burna Boy, Davido s’est tourné vers les médias sociaux où il a déclaré leur victoire comme une victoire pour le Nigéria.

Il a tweeté: «Quel que soit votre regard, c’est une victoire pour le Nigéria pour la culture et pour mon peuple! Félicitations à nos gagnants! Tule Naija! #Grammys #foreverchoke.»