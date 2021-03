David Beckham : la star veut signer une star du Real Madrid à l’Inter Miami

L’ancien joueur du Real Madrid possède l’Inter Miami et pourrait tenter de convaincre l’arrière gauche de se rendre aux États-Unis.

David Beckham a révolutionné la Major League Soccer avec sa présence à l’Inter Miami. L’ancien Real Madrid a l’intention de transformer son équipe du sud des États-Unis en la plus puissante du football de stars et de stripes et c’est pourquoi il pense à des signatures stellaires de nom et qu’elles peuvent contribuer dans le sport et pas seulement dans le marketing.

Des noms tels que Luis Suárez, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, ont été liés à l’équipe de Miami, en plus de cela Beckham a déjà réussi à ajouter quelques personnages de la taille de Matuidi et Higuaín, en ce moment, il aurait un nouvel objectif en tête et chercherait à obtenir les services du Brésilien Marcelo.

Après l’émergence de Ferland Mendy dans la première équipe du Real Madrid, Marcelo a vécu quelques années en chute libre, pour lesquelles, Beckham considère que c’est le moment idéal pour essayer de l’emmener en MLS pour l’été prochain comme un transfert incroyable pour la ligue de football des États-Unis.

Le contrat de la légende Merengue se termine en 2022 et ses 32 ans et avec peu de pertinence pour Zidane, son épave de sortie pourrait être symbolique, ce qui serait bénéfique pour David, qui pourrait prendre le Brésilien en lui offrant un salaire de luxe en plus d’une longue vie plus stable à Miami. Beckham pourrait faire appel à l’excellente relation qu’il entretient avec Marcelo pour le convaincre définitivement.