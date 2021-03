David Beckham est très optimiste pour signer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Le copropriétaire de l’Inter Miami rêve grand en matière d’intégration. «Que c’est beau de rêver! Rêver ne coûte rien … Rêver et rien d’autre! Les yeux ouverts … Comme c’est beau de rêver! Et ça ne vous coûte que du temps …», dit le refrain de la chanson «La nuit dernière, j’ai rêvé de toi» de Kevin Johansen.

Et celui qui peut attester qu’il en est ainsi est David Beckham, qui a une fois de plus clairement indiqué qu’il souhaitait réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à l’Inter Miami. Mais pas à eux seuls, mais aussi à Neymar. Incroyable!

David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, n’exclut pas de signer Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Il l’a donc assuré dans une interview sur ESPN lorsqu’il a été interrogé sur ces trois noms propres.

«Pour être honnête, ce n’est pas une option si difficile, c’est qu’en disant simplement Miami, ils disent OK», a répondu l’Anglais. L’ancien footballeur de Manchester United et du Real Madrid, entre autres, estime que les joueurs sont très attirés par la ville de Floride et que c’est un atout qui joue très en faveur de son club.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi Miami. Il y avait plusieurs raisons, évidemment c’est une ville formidable, je pense que nous avons créé une bonne base de fans et nous comprenons aussi qu’il y a de grands talents à Miami et dans le sud de la Floride. Je pense que Nous avons une belle opportunité. Et Miami est une ville qui attire des footballeurs venus en Europe, de grandes stars comme celle que nous avons déjà, comme Higuain. Miami est une ville formidable pour les familles», explique-t-il dans l’interview.

«Quand nous avons annoncé Miami, ils ont immédiatement commencé à parler des joueurs que nous allions amener, si Ronaldo, Messi ou Neymar. Qui que ce soit, ces discussions existeront toujours. Mais je ne pense pas que ce soit une décision compliquée pour les joueurs, les footballeurs, pour être honnête, parce que c’est un endroit formidable», ajoute Beckham.